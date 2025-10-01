光復加入水槍超人！　杜詩梅淚謝32藝人「LuLu漢典夫妻半夜匯款」

記者張筱涵／綜合報導

花蓮地震災後清理仍在進行，藝人鍾欣凌與杜詩梅30日晚間相繼在臉書發文，感謝各界的支持，讓「水槍超人」計畫順利成形，百台高壓清洗機即將投入災區，幫助災民清洗家園。

▲杜詩梅和鍾欣凌號召眾人捐贈水槍幫助光復。（圖／翻攝自FACEBOOK／鍾欣凌）



鍾欣凌分享，友人小曼提到需要高壓清洗機，她在朋友圈詢問後立刻獲得大量支持，「太可愛的廠商也直接說『我們買一他們捐一』」，並透露夫妻檔志工快速擬定方法，安排志工兩三人一組領取水槍進入災戶家中幫忙，甚至直接把清洗機送進部落。她感性致謝：「雖然決定倉促，但執行迅速，東西到了現場就是最大的幫助。」

同日晚間，身為災戶之一的杜詩梅也在臉書感動寫下：「身為受災戶的一員，我真心很會許願！！高壓清洗機是接力『鏟子超人』之後的絕對利器呀～」她逐一感謝眾多好友，尤其提到：「謝謝漢典&LuLu三更半夜的匯款讓我有了底氣！」

她更感動喊話：「謝謝美人姐大氣的捐贈56台（跪謝啊），以及黃嘉千仙女聽完我的簡報後馬上號召：高怡平、楊謹華、楊千霈、彭佳慧、郁方、蔡燦得、六小月、王仁甫&季芹、李千娜加入相挺！」

▲杜詩梅和鍾欣凌提到廠商更提出買多少捐多少的回饋。（圖／翻攝自FACEBOOK／鍾欣凌）



除此之外，杜詩梅也感謝陶晶瑩、楊貴媚、林萬芳、馬克（曹紘瑋）、以及許多演藝圈好友、親友們相繼伸出援手；BOSCH Taiwan與東榮國際貿易更直接「50台買進、再捐50台」，讓她忍不住哽咽：「感謝主～我們真的何其幸運，都遇到這麼多良善的人啊！」

杜詩梅宣布，「水槍超人」將從10月1日正式投入清淤，「已經清完厚重淤泥的災戶們，歡迎留言和我們聯繫～明天起我們的水槍超人們會帶著機器上門來幫忙家裡噴洗香香啦！」

【杜詩梅臉書全文】

身為受災戶的一員，我真心很會許願！！

高壓清洗機是接力「鏟子超人」之後的絕對利器呀～～

謝謝欣凌的好人緣、做我最強後盾！

謝謝陶子姐立馬的投入金額和資訊幫助！

謝謝漢典&LuLu三更半夜的匯款讓我有了底氣！

謝謝欣凌的好友們在銀行沒上班的日子還陸續加入：楊貴媚、林萬芳、林法德、阿喜、陳大天、陳慧玲製作人、馬克（曹紘瑋）、陳玄崇、劉麗玲、溫美惠、林邑帆、陳柏文、林詠傑、廖偉博、林邑帆家人！

謝謝美人姐大氣的捐贈56台（跪謝啊），以及黃嘉千仙女聽完我的簡報後馬上號召：高怡平、楊謹華、楊千霈、彭佳慧、郁方、蔡燦得、六小月、王仁甫&季芹、李千娜加入相挺！

謝謝李謹倫婆婆的親朋好友們集結的愛心、支持我們投入重建家園的夢想！

然後謝謝BOSCH Taiwan的Andy介紹我東榮國際貿易有限公司蔡先生，聽到我要採購50台、居然加碼再捐50台（淚噴）！！！

感謝主～我們真的何其幸運都遇到這麼多良善的人啊！

謝謝盧志松超能力者和我先生號召朋友艱難的去接貨（超給力的貨運司機大哥，夢幻BOSCH/100台當天到貨）和安排接下來的分配事宜！

謝謝 上帝 安排「芥菜種會」和「卓越行道會」的同工們願意加入我們志工招募的行列（卓越行道會的志工是每天從台北搭遊覽車出發～）！！！

各位各位～「水槍超人」團隊從明天開始就可以投入清淤的行列，已經清完厚重淤泥的災戶們、歡迎留言和我們聯繫～明天起我們的水槍超人們會帶著機器上門來幫忙家裡噴洗香香啦！！！

PS:10/1我們先運作看看模式，想加入的超人們再請留意我們每日更新的消息喔！

【鍾欣凌臉書全文】

那天小曼跟我說

需要高壓清洗機

在朋友群問了一下

馬上就有很多溫暖的朋友給予我們金錢上的支持

太可愛的廠商也直接說「我們買一他們捐一」

這對小夫妻非常認真

想把大家的熱心用在需要的地方

昨天連夜討論如何讓這些水槍可以真的被利用

他們想出了配對方法

就是讓有意願的志工（一組2-3人）來領取水槍直接進到需要的人家裡頭幫忙清洗

小曼跟老公也會直接把水槍送進部落

感謝一切決定得很倉促但執行得很迅速

過程中一定有點困難但東西到了現場就是最大的幫助

謝謝各位天使們❤️

謝謝國軍天使❤️

謝謝莊植蘢&杜詩梅❤️

#謝謝天使超人們

#花蓮行動派夫妻檔

#謝謝四面八方來的支持

#感謝名單就交給杜詩梅接手

#誠徵水槍超人

#有意願的志工晚一點請看杜詩梅的臉書

#最後一張好感人