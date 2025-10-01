「ONE OK ROCK」Ryota拋離婚震撼彈！妻子是艾薇兒胞妹…8年婚告終

記者陳芊秀／綜合報導

日本搖滾天團「ONE OK ROCK」的36歲貝斯手Ryot昨日（30）深夜拋出離婚震撼彈，與妻子Michelle（米歇爾）結束8年婚姻，且妻子是加拿大音樂天后艾薇兒的胞妹，格外引人矚目。「ONE OK ROCK」近日剛宣布展開亞洲巡演「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」，並預告2026年4月來台登上大巨蛋開唱。

▲日本搖滾天團「ONE OK ROCK」近日宣布將來台登大巨蛋開唱，而貝斯手Ryota昨日深夜宣布離婚。（圖／翻攝自IG）

Ryota與Michelle以聯名方式發表聲明，分別以日語與英語寫道：「雖然我們一起走過了很長一段時間，但作為夫妻決定各自走上不同的道路」，文中強調「雖然形式改變了，但作為父母，我們會繼續互相支持」。聲明最後寫著：「對於一起度過的時光，以及共同建立的家庭，我們由衷地感謝。如果能得到大家溫暖的守護，我們會很開心。Ryota & Michelle」。

▲Ryota與妻子Michelle聯名發表離婚聲明。（圖／翻攝自IG）

兩人於2017年2月結婚，同年10月迎接女兒誕生，天后艾薇兒也曾在社群網站發文祝福，天團與天后也曾合作過。Ryota的IG過去常放閃妻子，生活日常也時常曬出一家三口團聚出遊的合照，突然宣布離婚令歌迷大感震驚。

▲Ryota與Michelle結婚生女，時常在社群平台分享家庭生活。（圖／翻攝自IG）

▲「ONE OK ROCK」Ryota的妻子Michelle是加拿大音樂天后艾薇兒的妹妹，雙方也曾合作過。（圖／翻攝自X）