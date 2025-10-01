〈釣魚記〉大人版要來了！香蕉哥哥證實「唱到心臟受不了」：長大的禮物

記者孟育民／台北報導

「釣魚～釣魚～釣到什麼魚？」朗朗上口的旋律一下，總能不自覺跟著哼上幾句，這是我們的兒時回憶〈釣魚記〉，如今過去23年，香蕉哥哥證實10月底將推出〈釣魚記〉大人版，他向《ETtoday星光雲》透露，「會有很多新的音樂元素在裡面，唱到心臟都快受不了，也會有新的MV，設計是給長大的大寶寶們，算是送給你們長大的禮物，我們會把音樂上架到串流平台。」他表示雖然還沒看到成品，但在拍攝MV時心想，「確定是這樣嗎？」令人期待不已。

▲ 香蕉哥哥證實將推出大人版〈釣魚記〉 。（圖／記者徐文彬攝）

香蕉哥哥日前現身音樂祭，造成台下廣大迴響，全場跟著大合唱，瞬間掉入童年回憶，他坦言其實上台前很緊張，「那是我第一次參加音樂祭，我想說會不會踏上舞台都沒聲音，沒想到有人尖叫。我希望可以帶給大家滿滿的童年，我只是覺得原來過了25年，他們長大會變這樣，他們還記得小時候的歌，希望童年我沒有陪伴你的缺憾，我再帶給你。」

▲香蕉哥哥陪伴許多人的童年。（圖／記者徐文彬攝）

香蕉哥哥是第一代「兒童台哥哥」，從2000年踏入兒童領域，至今已經25年，現在仍還在帶給小孩歡樂，他日前更以《阿猴出任務》入圍金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」，將攜手林昶甫（阿猴）走上紅毯。他感觸說，「兒童節目的收穫就是慢慢的會醞釀，你看到小孩的成長，然後他們長大主動有意識，他們給我們的這些回饋，就像我塗抹小孩的微笑一樣，小朋友純真的笑容的確可以療癒我們。」

▲香蕉哥哥攜手林昶甫（阿猴操偶師）主持《阿猴出任務》，更一舉入圍金鐘獎 。（圖／記者徐文彬攝）

香蕉哥哥真心感謝每一位已經長大的大寶寶，尤其看到有人說「謝謝你出現在我的童年」、「我驕傲我的童年有香蕉哥哥」，總是讓他感動到想落淚，也讓自己深信，堅定做一件事，是很有意義、有所收穫的事情。