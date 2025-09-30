6億銷售天王驚傳聲帶萎縮！　突冒「離奇變化」醫生也傻眼

▲ 劉家榮、李明洋、荒山亮為演唱會彩排。（圖／瑞揚創意提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王荒山亮、銷售天王劉家榮與恆溫歌王李明洋，三位歌王將首次合體帶來《三冠王說唱SHOW》，三人近日齊聚彩排，一年締造六億元銷售業績、頂著銷售天王封號，身負著票房重任，劉家榮坦言這些日子，一直都在為票房奔波，還未感受到將開唱的氣氛，「今天終於感受到開唱的緊張，但心情卻是輕盈的，整個人感覺像飛起來！」

▲▼ 劉家榮、李明洋、荒山亮開心演唱會完售。（圖／瑞揚創意提供）



提到嗓音，劉家榮驚爆因為長時間說話，導致聲帶萎縮，兩個聲帶的中間有一條裂縫，但長時間主持節目說話，聲帶兩側又各長出了肌肉，猶如擁有副聲帶，這讓醫生很驚訝，原本應該已經失聲，卻還能發出聲音，更何況歌唱，讓他特別珍惜現在的菸酒嗓音。



荒山亮對於票房完售雖感欣喜，但面對粉絲仍坦言心情緊張，他透露演唱會曲目已敲定，將分為霹靂組曲和專輯創作兩大主題，其中更有兩首是首次在舞台上演唱，誠意十足獨厚台中樂迷，他強調曲目精彩，保證粉絲會盡情享受。

荒山亮自信必唱曲目將讓歌迷欲罷不能，同時預告三人將帶來分開與合體的混搭表演，並笑稱首次在大舞台合體是默契大考驗，讓他感到很刺激，為備戰演出，荒山亮持續慢跑與重訓，並分享自己曾受失眠困擾，如今盡量保持平靜心境，他希望能以平常心迎接挑戰，也期盼演出能符合所有粉絲的期待。