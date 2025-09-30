米可白愛犬離世2月撿到貓「驚見黑胎記」！曝神奇巧合：錢錢派來的

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）13歲愛犬錢錢因罹患胃癌於7月離世，沒想到事隔約2個月，撿到一隻小貓時，意外發現牠與錢錢有著神奇連結，「我發現牠嘴巴右側有一個黑色胎記。有趣的是，去年錢錢嘴巴左側有一顆小瘤，切除後也留下了一樣的黑色胎記。」雖然她清楚知道小貓並非愛犬，但一看到兩隻「都有胎記、只是位置不一樣時，心裡覺得非常特別」。

▲米可白開始養貓了。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白坦言，自己原本從未想過會養貓，「一來是因為我對貓毛的過敏比狗毛嚴重，再來是因為我一直覺得狗狗特別可愛、特別會撒嬌。」不過接觸到這隻小貓後，她才發現這個「皮小孩」讓她又愛又氣，「牠超愛咬人，可能是因為正在長牙吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲米可白分享貓貓的萌照。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



談到這隻小貓的可愛舉動，米可白笑說，「每次牠想舔毛、洗澡時，總會『蹦蹦跳跳』跑到我肚子上；洗完後還會直接窩在我肚子上睡覺，彷彿覺得那裡是牠最溫暖的地方。」她表示，正是這些淘氣與依賴，總能讓自己瞬間融化。

▲米可白依然很想念錢錢。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



雖然這隻小貓逐漸減輕她對錢錢離去的悲傷，米可白仍感性地說：「也許是錢錢怕我太孤單，怕我因為牠的離開而太難過，所以才派了這麼可愛的小朋友來到我身邊。」然而，在她的內心深處，「最愛的還是那隻最可愛的胖豬錢。錢錢～如果真的有下輩子……記得一定要回到媽媽身邊，好嗎？～我好想你。」

米可白IG全文：

你相信巧合嗎？～

剛撿到車輪餅的時候，我發現牠嘴巴右側有一個黑色胎記。有趣的是，去年錢錢嘴巴左側有一顆小瘤，切除後也留下了一樣的黑色胎記。當我看到車輪餅和錢錢都有胎記，但位置不一樣時，心裡覺得非常特別——雖然我知道，他並不是錢錢

我從來沒想過自己會養貓，一來是因為我對貓毛的過敏比狗毛嚴重，再來是因為我一直覺得狗狗特別可愛特別會撒嬌。但接觸到車輪餅後，我才發現這個皮小孩讓我又愛又氣——牠超愛咬人，可能是因為正在長牙吧。更可愛的是，每次牠想舔毛、洗澡時，總會「蹦蹦跳跳」跑到我肚子上；洗完後還會直接窩在我肚子上睡覺，彷彿覺得那裡是牠最溫暖的地方。牠的淘氣，總是讓我瞬間融化

也許是錢錢怕我太孤單，怕我因為牠的離開而太難過，所以才派了這麼可愛的小朋友來到我身邊。有了車輪餅，對錢錢的悲傷與思念真的慢慢減少了些。

然而，在我心裡的最深處，最愛的還是那隻最可愛的胖豬錢。錢錢～如果真的有下輩子……記得一定要回到媽媽身邊，好嗎？～我好想你

這皮小孩以後可以當網紅貓～拍照