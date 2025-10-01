12位「演技非凡」的韓國偶像！潤娥實力爆棚　陸星材一人飾兩角網狂讚

文／妞新聞

誰說偶像只能唱跳？No～這些韓流偶像早就用一部部戲劇作品證明自己，不只顏值在線，演技更是驚豔觀眾，演技好到讓人忘記他們是偶像出生！妞編輯幫大家整理12位「演技豆」代表名單，他們都是從偶像舞台走進戲劇圈，靠實力走出新篇章的最佳範例。

12位「演技非凡」的韓國偶像

1.潤娥

少女時代的門面擔當潤娥，早年被質疑「花瓶演技」，卻靠著《機密同盟》、《極限逃生》、《THE K2》與《黑話律師》成功翻盤，甚至成為首位90後入圍青龍影后的女愛豆！近期在古裝劇《暴君的廚師》裡表現亮眼，獲得高度好評，徹底坐穩「演技豆」代表寶座。

2.任時完

ZE:A出身的任時完，出道初期就靠《擁抱太陽的月亮》展現演技天賦，《未生》更讓他成為實力派男演員代表。去年以《少年時代》奪下青龍視帝，如今又在《魷魚遊戲2》裡憑「討人厭」角色讓人氣得牙癢癢，完全是「愛豆轉型教科書」！

3.朴炯植

同樣是ZE:A出身的朴炯植，從《繼承者們》小配角一路磨練，到《大力女子都奉順》一舉爆紅。2024年在《低谷醫生》中飾演整形醫師，精準演出愛情喜劇該有的模樣。近年播出的《寶物島》複雜多層次的演出，獲得「演技變色龍」的稱號，讓觀眾再次愛上這位顏值與實力兼具的男神！

4.D.O.（都敬秀）

EXO的D.O.從未接受專業訓練就以《沒關係，是愛情啊》一鳴驚人，之後《百日的郎君》、《與神同行》、《與神同行：最終審判》再證明演技實力。電影、電視雙線發展的他，年初在韓版《不能說的秘密》挑戰鋼琴天才角色！今年11月將和池昌旭共同主演韓劇《操控遊戲》，粉絲超期待！

5.李俊昊

2PM的李俊昊近年大勢爆發，靠《衣袖紅鑲邊》直接封帝，成為百想史上首位「演技愛豆視帝」。他與潤娥合演的《歡迎來到王之國》又再度圈了不少粉，明年更將以新劇《Cashero》挑戰超能力者角色，人氣持續升溫。

6.秀智

Miss A出身的秀智，早期也是被吐槽演技平平，但因《建築學概論》成為「國民初戀」。直到去年飾演《安娜》女主角，複雜的角色背景，演技徹底翻轉評價，拿下青龍視后殊榮！隨後在《我的女神室友斗娜》再展細膩演技。今年9月即將以新劇《許願吧，精靈》回歸。

7.IU（李知恩）

國民妹妹IU早期因《Dream High》跨足戲劇，青澀的演技也遭到不少批判，後來在《我的大叔》憑細膩表演徹底逆轉評價。更在《德魯納酒店》人氣飆升，去年更憑《苦盡柑來遇見你》成「2025年青龍獎」最新影后，更因電影《嬰兒轉運站Broker》入圍第75屆坎城影展，在片中演技獲得一片好評，不只在韓國是「演技豆」代表，現在的IU更是歌影雙棲的全能女神！

8.鄭恩地

Apink的主唱鄭恩地，第一部戲《請回答1997》就爆紅，憑真摯演出奪下百想新人獎！近年《酒鬼都市女人們》人氣再飆升，2024年《她的日與夜》更讓她用爆笑又具感染力的演技，圈粉無數！

9.朴珍榮

GOT7的珍榮，其實早在《Dream High 2》就開始演戲，近年《會讀心術的那小子》、《惡魔法官》、《柔美的細胞小將》、《未知的首爾》展現穩健演技，尤其是與朴寶英對戲火花滿滿，還累積多座演技獎項，更在電影《失控正義》中一人分飾兩角並獲得百想男子新人獎，演技備受肯定！

10.惠利

Girl’s Day的惠利因《請回答1988》裡的德善爆紅，從此擺脫偶像框架。在熱門劇集《我的室友是九尾狐》與張基龍主演，展現超強的「CP默契」！年初在韓劇《善意的競爭》裡飾演天才少女，又展現驚人演技，戲路不斷拓寬，證明自己絕不只是「國民撒嬌女」，而是能駕馭多種角色的實力派。

11.陸星材

BTOB的星材從《Who Are You學校2015》裡亮眼的表現，再到《鬼怪》裡飾演財閥三代的劉德華嶄露頭角。戲劇《金湯匙》更讓他奪下演技大獎！又在今年的新劇《鬼宮》挑戰一人分飾兩角，幾秒間切換情緒被韓網大讚「只有陸星材能演！」演技完全爆發！

12.朴志訓

童年飾演過《朱蒙》等劇，還曾和GD比「演技」。成年後在選秀節目《PRODUCE 101 第二季》以亮眼的外型備受關注，成功以團體Wanna One出道。後期主演《弱美男英雄》才擺脫「Wink Boy」印象，哭戲爆發力十足。續集《弱美男英雄Class 2》更讓他人氣再飆升，證明自己不只是偶像，而是能讓觀眾共鳴的實力派演員！

從舞台聚光燈到戲劇螢幕，這些偶像用超強演技證明自己不只是靠「漂亮臉蛋」！妞妞們～你最愛的「演技豆」是哪一位呢？留言一起聊聊吧。



