超犀利趴開唱倒數！五月天宣佈「5缺1」
愛打小報告三大星座！
赴花蓮救災批作秀！狄志為斥「酸民閉嘴」
台灣Primadonna太強！粉絲窩應援票選奪冠　FTISLAND李洪基看到了

記者劉宜庭／綜合報導

「韓星來台灶腳大賽」持續進行，其中南韓實力派團體FTISLAND不僅今年多次來台，更陸續在粉絲窩2025年8月、10月來台韓星應援票選活動，以壓倒性票數拿下第一名寶座！更重要的是，主唱李洪基看到了台灣Primadonna（粉絲名）的努力，親自轉發票選結果，讓粉絲感動不已。

▲FTISLAND李洪基轉發粉絲窩票選結果。（圖／翻攝自李洪基IG）

▲FTISLAND李洪基轉發粉絲窩票選結果。（圖／翻攝自李洪基IG）

FTISLAND — 南韓流行音樂首個偶像樂團

2007年，五位平均年齡16歲的大男孩，帶著樂器與驚人的音樂實力踏入韓國樂壇。首張專輯《Cheerful Sensibility》主打歌《愛情病》一推出便造成轟動，讓FTISLAND一出道就攀上頂峰。他們成功開創了「偶像樂團」的模式，證明了偶像不僅能唱跳，更能親自演奏樂器，傳達最直接的音樂能量。主唱李洪基那充滿爆發力與滄桑感的獨特嗓音，更成為樂團最無法取代的標誌。

FTISLAND的音樂核心，始終是能引發強烈共鳴的搖滾情歌。從《壞女人》、《奢望》到《狠狠愛》，他們的歌曲陪伴無數歌迷度過失戀與心碎的時刻。

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼灶腳大賽開跑！FTISLAND唱完大巨蛋「10月再唱2專場」　鄭振永9月辦見面會。（圖／SHOWOFFICE、AIRTEC IPX提供）

▲FTISLAND頻繁來台走「灶腳」。（圖／富邦悍將、SHOWOFFICE提供）

隨著成員們歷經兵役、陸續完成國防義務後，FTISLAND以主唱李洪基、貝斯手李在真與鼓手崔敏煥的三人體制重新出發。少了年少的青澀，他們的音樂多了幾分成熟與內斂，但現場演出的感染力與搖滾魂卻絲毫未減，反而更加淬鍊。

FTISLAND繼今年8月在大巨蛋演出，10月11、12日連續兩天將重返台北，舉行《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI》演唱會，這是他們睽違一年推出的全新巡演。演出名稱「MAD HAPPY」意指「快樂到瘋狂」，意圖展現出成員們對音樂、舞台以及對粉絲的滿腔熱情。

李洪基8月在FNC於高雄所舉辦的家族演唱會上也說：「能夠持續來台灣演出，是件非常幸福的事。各地都有支持我們的Primadonna（官方粉絲名），但我覺得台灣Primadonna們最講義氣。」他承諾道：「我們會繼續努力，成為走到哪裡都很帥氣、都能讓人感到驕傲的樂團。」

▲▼CNBLUE鄭容和、李正信機場「目睹台灣人吵架」　粉絲笑哭：本土感性。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲李洪基認證「台灣Primadonna最講義氣」。（圖／SHOWOFFICE提供）

【2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI】

▲FTISLAND。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）

演出日期：2025年10月11日（六）18:00／2025年10月12日（日）17:00
演出地點：國立臺灣大學綜合體育館（台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：VIP NT$6,300／A區 NT$5,800／B區 NT$4,800／C區 NT$3,800／愛心席 NT$3,150
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd

