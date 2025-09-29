15年前曾有婚約！SJ神童驚人脫口：我離婚了　韓網掀熱議

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團Super Junior成員神童2010年曾經在節目《強心臟》向當時女友告白並許下結婚承諾，只是這段感情最後沒修成正果，他沒多久後承認分手，只是後來便有大大小小的傳聞，指他「結婚又離婚」、「早就結婚了」。沒想到，近日他接下新節目主持，又突然脫口「我離婚了，現在」，此話一出再度引起韓網暴動。

神童近日接下新的網路節目主持，邀來團員圭賢、銀赫出演，還有東方神起允浩義氣相挺，另外更包含《單身即地獄》爆紅女神李時安。節目宗旨為喝酒聊天，藉著幾杯黃酒下肚話題無禁忌。

節目預告片在27日公開，嘉賓在喝酒後，逐漸打開話匣子，李時安直白地向神童提問：「前輩，現在因為喝了幾杯所以我也想問，您不是結婚了嗎？」沒想到，神童一臉正經回答：「對，我現在離婚了。」驚人脫口的回應使得李時安當場大笑。

不過，這段對話掀起韓網熱議，甚至登上韓網娛樂新聞版面冠軍。事實上，神童2010年在節目《強心臟》向當時女友求婚：「我擁有得不多也還年輕，雖然也不是有名的藝人，但我想結婚了，下週雙方家長要見面了。」當年SM娛樂證實有此事，但表示「雙方家長時間還沒搭上，目前還沒見面」，並解釋並非要馬上結婚，而是以結婚為前提交往。

但沒多久這段感情就黯淡落幕，神童後來也曾在《Running Man》幽默表示：「之前差點就要結婚了。」大方自虧過往情史。