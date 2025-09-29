陳子玄再婚2年遭唱衰「搞不好又離婚」　正向回擊：幸福就是最好的選擇

記者張筱涵／綜合報導

藝人陳子玄曾和陳麒凱（原名陳建隆）有過一段4年婚姻，2023年再婚江國瑋，時常透過社群平台分享夫妻生活點滴，今（29日）發文表示，時常看到酸民的唱衰留言，正面且以溫柔堅定的態度面對，提醒網友「多說好話」。

▲陳子玄常透過社群平台分享夫妻生活點滴。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳子玄）



陳子玄表示，近日看到留言批評「藝人老公常換」、「搞不好沒多久又離婚了」、「放閃離婚就好笑」等話語，對於這些並不會感到生氣，但看多了難免感到煩悶。她強調，結婚、離婚、不婚都只是人生的不同選擇，無論職業或身份都不應被貼標籤，「任何選擇沒有誰對誰錯，每個選擇都值得尊重，重點在於這個決定是否讓你真正快樂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳子玄進一步指出，有人能在婚姻中找到幸福，也有人在獨處中尋回自我，甚至有人在離婚後重獲新生，「這些都是追求幸福的不同表現」，她認為自己在這條路上算是蠻有勇氣，呼籲大家傾聽內心、勇敢追求想要的人生，不必畏懼世俗眼光。最後也提醒網友「我們都要多說點好話，讓這個世界更美好」。

粉絲力挺「對啊！每個人都有追求幸福的權利欸」、「正能量滿滿」、「通常會這樣說的人就是見不得別人好」、「不要在意別人的話，自己過得好，珍惜眼前的幸福就好，快樂時光」、「不要太在意這些話有些人就是見不得人家好」、「幸褔久久」。