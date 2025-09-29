敲碗2個月！菅田將暉X佐藤健《玻璃之心》合唱曲宣布發行…上線日曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星佐藤健擔任主演兼執行製作人的Netflix日劇《玻璃之心》自7月31日上線播出後大獲好評，且將劇中樂團「TENBLANK」真正在出道，推出10首歌曲在專輯榜奪冠，實現戲裡戲外樂團都寫下傳奇的紀錄。而他與菅田將暉合唱的歌曲〈Vibrato〉（顫音）更是風靡一票粉絲，眾人熱情敲碗歌曲發行將近兩個月，近日終於宣布將於10月8日上線！

▲《玻璃之心》菅田將暉與佐藤健合唱名場面風靡一票觀眾。（圖／翻攝自X）

《玻璃之心》改編自若木未生的輕小說，描述天才音樂人藤谷直季組成樂團TENBLANK，找來屬意的音樂人合作，共同打造心中理想的音樂。而劇中除了佐藤健與宮崎優、志尊淳、町田啓太的樂團，另一個人氣樂團「OVER CHROME」則找來菅田將暉扮演主唱「真崎桐哉」，樂團搭檔「有栖川真廣」由星二代Reini演出。劇中兩樂團主唱臨時在頂樓展開合唱並做現場轉播，成為劇中經典的一段演唱名場面，由於該首歌曲並為隨著劇集原聲帶專輯一起發表，其演唱片段率先在Netflix 台灣的YouTube頻道公開，一個多月來超過102萬觀看次數，網友最常留言「許願這個合唱版本可以有音源」、「有人跟我一樣每天都LOOP」、「所有歌曲中最好聽的一首歌，聽過後會一直在腦中迴響，並且誘使人一再反覆聆聽濃烈的情感」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而觀眾敲碗將近兩個月，近日終於宣布〈Vibrato〉要在10月8日上線Live版音源，目前僅有3家音樂串流平台Apple Music、Spotify、Amazon Music開放預約。日網樂翻留言「終於不用一直蕊片段」、「夢想實現了」、「真的太好了」、「等很久了」！

▲《玻璃之心》神曲〈Vibrato〉終於要發行，預計10月8日上線。（圖／翻攝自X）