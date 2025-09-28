向佐捲入555萬賭債糾紛「遭傳全家破產」　本尊發聲：請有點底線

記者蔡宜芳／綜合報導

男星向佐是香港電影大亨向華強的兒子，他在7月曾被爆出捲入澳門賭場約港幣140萬元（約新台幣555萬元）的債務糾紛，加上他的母親向太（陳嵐）近期頻繁出現在直播帶貨平台，還推出線上課程，導致外界對向家的財務狀況產生諸多揣測。對此，向佐及向太28日做出回應，強調「破產傳聞毫無根據」。

▲向佐近來突然被傳家中破產。（圖／翻攝自微博／向佐JackyHeung）

向太在直播中強調，自己的珠寶收藏和豪宅產業都完好無損，而且底下還養著1000多名員工，「哪可能破產，都是蹭流量。」她也指出，網傳的爆料虛無飄渺、沒有實質內容，「他有內容可能就會被我告了。」隨後不久，向佐也透過微博轉發相關片段，寫道：「做得好不好都有人說，但說話的人請有點底線。」

▲▼向太和向佐先後澄清。（圖／翻攝自微博）

此前，向佐被爆未及時償還賭債，因而遭到賭場提告。不過，後來賭場澄清向佐是替第三人擔保，且款項已全數清償，法律程序也終止了。

事實上，向家目前仍持有香港九龍塘豪宅等多處不動產，總資產估值超過百億港幣。而向太今年2月首次直播帶貨，便登上帶貨榜總榜第一，其推出的《向太向上閨蜜圈》線上課程也取得不錯成績，銷售額約港幣300萬元（約新台幣794萬元）。