震撼彈！大咖AV女優桃乃木香奈10月引退　「最後作品拍完」解禁倒數

記者吳睿慈／綜合報導

日本超人氣AV女優桃乃木香奈長相甜美，從2015年出道以來，是許多人收藏D槽裡的性感女神。怎料，她稍早在IG拋出震撼彈宣布引退，並透露最後一部作品的訊息，令大批粉絲崩潰不已。

▲▼AV女優桃乃木香奈10月引退。（圖／翻攝自桃乃木香奈IG）



桃乃木香奈擁有火辣身材，出道以來受到很多粉絲愛戴，28日卻突然在IG證實「2025年10月7日將解禁的作品為最後一部，我將從AV女優身份引退」，10年在成人界打拼，雖有不捨，但她很感謝與粉絲們相遇，獲得很多支持。

如今雖然卸下AV女優身份，但桃乃木香奈承諾，「我會以新的形式，繼續努力讓大家能再次見到我，若是再見到我的時候，能像以往一樣給予支持，我會感到非常開心。今後也請大家多多指教。」證實活動不會停止，但不再拍片。

▲桃乃木香奈10月引退。（圖／翻攝自桃乃木香奈IG）



引退消息來得突然，許多粉絲湧入桃乃木香奈IG淚喊「我的女神」、「這10年辛苦了，謝謝你帶來引退作品，活動上請一定要展現最燦爛的笑容，今後也請多多指教」、「女神我會永遠支持你」、「期待之後桃子YT可以常常更新，桃粉們還是可以常常看到」。

