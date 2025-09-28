周興哲攻蛋壓軸嘉賓來了！　「超大咖天團」登台全場叫瘋

▲周興哲一連演唱多首歌曲。（圖／星空飛騰提供）



記者翁子涵／台北報導

創作天王周興哲今（28日）攻蛋舉辦第三場《Odyssey旅程巡迴演唱會》，首場他因感冒失聲、喉嚨發炎，緊急打類固醇治療，讓歌迷心疼不已，不過他今以滿血狀態登台，大展穩健唱功，唱完經典歌《怎麼了》後，他脫去西裝外套，只剩鏤空蕾絲透視黑背心，秀出若隱若現的身材，瞬間引爆全場尖叫聲，還有歌迷叮嚀他：「不要感冒！」周興哲笑回：「不會不會，不要擔心！」

▲▼周興哲邀請告五人擔任嘉賓。（圖／星空飛騰提供）



周興哲開唱三天共吸引近4萬名小興星朝聖，見到滿場熱情觀眾，他開心直喊：「今天是第三天，時間真的過得很快，剛在想這場其實破紀錄，十天內唱六場，很不可思議，可是很爽快，可以看到滿滿的小星星。」而唱到《以後別做朋友》時，舞台緩緩升起告五人身影，瞬間全場尖叫震耳欲聾，彼此合體飆嗓，氣氛炸翻小巨蛋。

這是雙方首度合體合作，周興哲開心笑說：「謝謝你們來！」雲安打趣回：「以後還能跟你做朋友嗎？」周興哲笑說：「對，第一次合作就選這個歌好像怪怪的，當歌手其實都很孤單，不是對方上台，就是我們下台。」雲安接著問：「今天你也會脫衣服嗎？我們從開場就看螢幕，那個手臂wow！」讓周興哲害羞得不知所措。

這也是告五人首度站上四面台，興奮直呼：「很像迴轉壽司！」周興哲也要全場粉絲尖叫迎接剛從上海演唱會回台的告五人，他感謝地說：「他們真的很忙，還抽空來當我的嘉賓，再次感謝他們。」雲安則霸氣說：「只要你一句話我們就過來，以後繼續做朋友！」最後告五人也演唱《披星戴月的想你》獻給滿場歌迷。

