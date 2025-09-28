28歲短劇導演驚傳過勞猝死！　同事淚崩：下輩子再合作

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸近來短劇產業蓬勃發展，為了追求高效率及控制成本，許多劇組普遍採取極限式的拍攝方式，將原本需要數月完成的拍攝任務，壓縮至七天內完成近百集的製作量。而28日傳出一名年輕的短劇導演，因為連續熬夜工作猝死，消息引發熱烈議論。

▲網傳一名28歲的短劇導演因過勞猝逝。（圖／示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

微博網友爆料，28歲短劇導演李凱文日前在浙江橫店影視基地拍戲，但因連續熬夜工作，因而過勞猝死，其同事也在微信朋友圈中發文悼念說：「紀念我們的第一部戲，也是最後一部戲，導，我想你了，下輩子我們一定會繼續合作的。」雖然消息仍待警方及家屬進一步確認，但噩耗已在業界掀起軒然大波。

▲李凱文同事的發文被流出。（圖／翻攝自微博）

據悉，這樣的高強度工作模式在橫店影視基地已成為常態，劇組工作人員普遍都面臨嚴重的過勞問題。先前，演員戴嬌倩就曾透露，有個導演連續工作了七天，原本想回去補個覺，但再也沒醒來。另外還有化妝師熬夜工作猝死、副導演胃出血等狀況，連不少演員都得靠藥物支撐。

醫學專家指出，持續性的過度工作和睡眠不足，會對人體造成嚴重傷害，連續三晚睡眠少於4小時就可能造成血管不可逆的損傷，而通宵工作超過24小時更可能直接誘發心肌梗塞。