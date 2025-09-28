孫生遭起訴又惹事！衝蹦闆店狂批評「徒手捏爆食物」　激烈衝突場面曝光

記者孟育民／台北報導

網紅孫生日前涉性侵猥褻4女遭起訴，台北地檢署痛批他陷溺性癮，面對司法還當庭扯謊，找受害者作偽證，建請法院從重量刑。對此，孫生事後發出毒誓，「我這輩子有任何的強迫性侵偷拍，我天打雷劈不得好死！」孫生28日晚間突開直播，疑似在模仿Toyz和超哥「美食公道伯」系列，跑到死敵蹦闆的酸菜魚店挑釁，店長原本招待脆皮奶捲，不料他徒手捏爆食物，種種舉動掀起網友怒火。

▲孫生到蹦闆酸菜魚店鬧場，徒手捏爆食物。（圖／翻攝自YouTube／孫生又來了）

孫生跑到蹦闆的酸菜魚店開直播，感嘆最近生活無力，現場也不斷批評食物難吃，還指稱吃到頭髮，跟服務人員反應後，店員表示願意換一鍋新的，孫生則希望老闆出面處理，「他沒有想要面對？我覺得不用，我整個食慾被破壞，幫我轉告他誠實面對自己的肚皮。」更頻頻刁難員工，表示食物有臭酸味，店長隨後招待脆皮奶捲，不料他卻徒手捏爆食物說，「你拿這個敷衍我？」舉動令人匪夷所思。

▲▼孫生反應食物有臭酸味又吃到頭髮。（圖／翻攝自YouTube／孫生又來了）

更誇張的是，因為捏爆食物被燙傷，跟店員拿了冰塊後還直接摔在地上，立馬遭到店家制止，認為影響到周圍顧客，也擔心別人因此滑倒。最後蹦闆果真現身處理，也當場跟他說：「你覺得不好吃就離開，沒必要刁難我員工吧，你等我來幹嘛？你弄到我店裡我才來，你要做節目效果都無所謂，如果我員工出錯，這單免單，我還給你10萬。」兩人雖然激烈爭吵，但蹦闆試圖理性溝通，表示沒有要配合對方演戲，隨後講完話便離開了。

▲▼蹦闆到店裡處理。（圖／翻攝自YouTube／孫生又來了）

孫生在店內舉動，不但沒有網友替他說話，反而一面倒被撻伐，紛紛留言說：「根本找碴」、「店家沒報警真的太有風度了」、「Toyz做的事，孫生這輩子都仿不出來」、「拜託別拿Toyz跟你比」、「浪費食物挑釁店家，行為太偏差了」、「奧客的行為，邏輯死亡挺不下去」。