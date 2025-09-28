黃明志昔公開露面遭百人抗議！　親揭「堅持不脫帽」真正原因

記者孟育民／台北報導

創作歌手「大馬鬼才」黃明志，本周日（28日） 在三立新聞台《話時代人物》節目中，和主持人鄭弘儀暢談自己精彩的音樂人生。黃明志一直以來創作風格鮮明，尤其歌詞創作帶有強烈諷刺性和幽默感，常常挑戰既有規範與禁忌，鄭弘儀問黃明志，你的創作讓有些政權不舒服，會害怕到那些國家嗎？黃明志說不會「我覺得有時候我這樣做，他們人民是很舒服的」，黃明志說這是他可以完全感受到的。

▲黃明志接受鄭弘儀訪問 。（圖／三立提供）

為了在公開場合戴帽子，黃明志準備各式帽款至少500頂，以往常用「沒有頭髮」回應外界對造型的疑問，節目中他向鄭弘儀透露，其實是起因多年前一場活動的意外，當時大馬民主意識剛抬頭，他出席一場演講會，場外竟出現數百人對他激烈抗議，導致場內如逃難秩序大亂驚動員警，當時安全脫身心生一計「我就把帽子拉掉，跟著警察一起走上警車，竟然沒有一個人認得出我，就平安上車」，所以直到今天，黃明志說除了在家否則他絕不脫帽。

▲黃明志堅持不脫帽 。（圖／三立提供）

黃明志也強調，他關心的不只是政治，更喜歡觀察文化民情的細節，他說自己喜歡當背包客，大學就打工存錢背包旅行，他很少在景點打卡、拍照購物，而是喜歡找當地人聊天「就是去找那邊的人，請他們喝酒，坐在路邊跟他們聊，然後聽他們就一直罵，我對這些事情很有興趣」，這些看到聽到的就成了寫歌的參考，黃明志說到目前為止，算算創作已經超過一千首歌，但檯面上看到的，可能只有兩、三百首，黃明志說在大馬和台灣，都有回家的感覺，但到其他地方就覺得是出國了。