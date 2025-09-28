《角頭》男星「視網膜剝離」急開刀！　險失明還原就醫過程　

記者孟育民／台北報導

藝人吳長愷（大愷）今年重返伊林娛樂懷抱，近期除在電影《角頭－鬥陣欸》有搞笑演出，舞台劇《半里長城》亦將在10月公演，看來一切順利的他，其實3個月前，才因視網膜剝離開刀，當時他的右眼已看不到，緊急到台大醫院動刀 。手術成功後，這陣子回台大復診期間，他沒忘記現也在台大住院治療的恩師沈玉琳，「現不適合去打擾玉琳哥，但住院總是不太開心，他應很無聊，我就定期定量的傳笑話哏圖給他，表達我的關心。」

▲大愷（右）先前眼睛開刀。（圖／伊林娛樂提供）

大愷說自己實在太幸運了，到台大醫院時，醫師對他說，「你怎麼會現在才來！再晚24小時，你將永遠看不到。」他差點錯過黃金治療期，「我像中獎似的，右眼有一天出現像聖誕樹的黑影在跳動，我還以為是電視壞了。」原本已去眼科診所觀察一個月，但情況沒好轉，直到出現血塊，他才去台大醫院掛診，醫生要他即刻開刀。

▲大愷差點失明。（圖／翻攝自Facebook／大愷 Eric Wu）

大愷因《超級模王大道》表現精彩被關注，曾因模仿PSY「騎馬舞」成了台版「PSY大叔」，南韓大腕諧星主持人金炳萬當年點名邀他上《金炳萬的叢林法則》節目，令大愷受寵若驚。

▲大愷（右）與金炳萬在上海曾搭檔主持節目《生活大爆笑》 。（圖／伊林娛樂提供）

大愷說，沈玉琳也曾告訴大愷，要像臨摹王羲之的書法一樣，用力大膽的去抄他的笑話。大愷說，「玉琳哥非常有大哥的風範氣度，有一年我很慘，只接到4場尾牙主持，那年玉琳哥找我一起接尾牙，一個跨年他發了我11場尾牙，甚至鼓勵我突破20場。」他說，在沈玉琳的庇護下，隔年他又接7場，很多去年的廠商又回頭來找他，他說，「玉琳哥曾很嚴厲的告訴我，要我不要迴避，叫我去抄去搶他的笑話都沒關係，所以我能偷的就盡量偷。」後來大愷真的只要有機會，就是一直講沈玉琳的東西，他感動說：「玉琳哥真的對我太照顧了！」他現定期定量給沈玉琳發訊息，希望他注院期間也能開心快樂。

