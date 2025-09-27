直擊／世界末日才唱首句就中！TRASH台下看哭了：我們是重感情廢物

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣樂團SEKAI NO OWARI（世界末日）睽違6年回到台灣開唱，他們27日在台北流行音樂中心與4500名粉絲共度美好夜晚，以歌曲〈Utopia〉、〈Dropout〉、〈RPG〉揭開序幕，Nakajin以中文問候：「大家好，我們是SEKAI NO OWARI。」引爆全場歡呼聲。

▲SEKAI NO OWARI睽違6年在台開唱。



SEKAI NO OWARI連續帶來3首歌演唱，DJ LOVE秀出中文實力與歌迷打招呼，「大家開心嗎？看起來大家今天很開心，隔6年我們又來到台北，非常感謝，大家超厲害，真的謝謝。」有趣的是，他講著中文，台下卻回日文，他驚呼「大家日文很好」，於是幽默笑喊「我們說日文也會通吧？剛剛大家跟著唱，真的很開心，大家再大聲一點！」他又切換中文：「那麼我們繼續吧，大家準備好了嗎？太棒了！一起玩到最後吧！」

▲▼SEKAI NO OWARI親切用中文與粉絲對談。



演唱會期間，歌迷送上驚喜手幅應援，暖心寫著「歡迎回來台灣」。Fukase見狀驚呼「你們在做什麼？」感謝歌迷的心意，Saori也用中文嗨喊：「大家好，我是Saori，你們開心嗎？來到台灣我非常開心，第一次來演唱會的人請舉手。」流利又清晰的中文發音聊天，全場都有聽懂，她嗨喊：「我練習很久！請多多指教，初次見面。」Fukase也稱讚她「好厲害」。

▲SEKAI NO OWARI演出宛如一場藝術作品。



緊接著，Nakajin回想首次來台的心得，第一次海外演出就是台北，「那個時候我跟DJ LOVE沒有離開過日本，第一次搭飛機就是台北，我對於台北有很多回憶，上次來的時候還有點時間，我們去了九份，然後昨晚只有我一個人跟TRASH見面。」台下剛好照到Marz23、林頤原，兩人義氣到場，還教了「來都來了，就要開心」。

▲Nakajin與相約吃飯TRASH。



Marz23、林頤原在台下享受著音樂，呼喊著「太屌了！」兩人受訪時表示「透過友人認識SEKAI NO OWARI，昨天是第一次見面，有彼此邀歌。」他們更在聽到〈MAGIC〉時落下男兒淚，兩人豎起大拇指稱讚「歌詞很感人，第一句就中了，對於人性刻畫地很細膩」，Marz23更幽默自嘲：「我們是歌如其名《重感情的廢物》，我沒有在打歌啦！」

▲Marz23、林頤原到場支持SEKAI NO OWARI。



特別的是，SEKAI NO OWARI此趟巡演與藝術家Shohei Takasaki合作，他站上舞台作畫，隨著樂曲一首首唱下去，他的畫也逐漸成形，直到演唱會尾聲成為一幅獨一無二的作品，看得觀眾目不轉睛，音符與筆觸一同沉浸，粉絲彷彿參與了一場音樂與藝術交織的盛大實驗。