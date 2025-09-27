快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣舞者車炫承過去因與宣美合作闖出名聲，他長相帥氣、身材精壯，有著陽光健康的形象，受到很多粉絲喜愛，甚至被封為「最帥天菜舞者」，怎料，他27日證實自己罹患血癌，已經住院開始接受抗癌治療，令粉絲震撼不已。

▲「宣美舞者」車炫承證實罹患血癌 。（圖／翻攝自車炫承IG）



車炫承因與宣美合作打開高知名度，後來受邀出演《單身即地獄》，結實的巧克力腹肌引起暴動，成為觀眾喜愛的嘉賓之一。但他近期幾乎消失螢幕前，只有透過IG與粉絲互動，卻在27日證實自己罹患血癌（白血病），「今年6月初，我被緊急送往急診室，我的生命在那一瞬間突然停止了」。

▲▼車炫承6月被送進急診室確診血癌。（圖／翻攝自車炫承IG）



「在那之前，我接連通過了想挑戰的作品試鏡，一路奔向夢想，卻因『白血病』這個診斷讓一切都停了下來。」車炫承積極轉往幕前活動，沒想到身體出狀況，「一開始我難以接受，也沒有向任何人說過，每天都很害怕、混亂」。

車炫承治療3個月以來，住進了無菌病房，注射抗癌藥物，頭髮也掉了不少，他記錄下自己住院的一切，更向護士透露「我幾乎不喝酒，也戒菸很久了，沒想到變成這樣⋯」，不僅如此，他平時還有運動好習慣，沒想到病魔找上門，令他相當難接受。

車炫承透過影片呼籲，「平時一定要常做健康檢查，那時候檢查完，醫生叫我快點去大醫院」，才因此發現不對勁，他首度吐實生病近況，並承諾「我一定會贏過」，與粉絲約定會以更健康的模樣回歸。