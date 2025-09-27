ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
周興哲演唱會收益全捐出！
心狠手辣做事不留情面三大星座！
舒淇奪釜山影展最佳導演！
腳無力查不出病因！韓網紅25歲確診漸凍症抗病6年 　家人證實病逝

記者吳睿慈／綜合報導

南韓罹患漸凍症的YTR必勝joo（blossom joo）於2019年確診漸凍症，當年只有25歲，直到2022年無法走路，她盼望透過頻道散發正能量，開啟「必勝joo（blossom joo）」抗病日記，樂觀又開朗的面貌受到粉絲喜愛，怎料，對抗病魔6年以來，她最終在25日病逝，享年31歲。

▲▼ 跑數家醫院查不出病因！韓網紅25歲發現罹患漸凍症 　家人哀痛證實病逝（圖／翻攝自blossom joo YouTube）

▲Joo自2018年起開始出現病徵，但跑了好幾家醫院都查不出病因，直到2019年底才確定罹患漸凍症。（圖／翻攝自blossom joo YouTube）

Joo於2022年上傳第一則影片，分享自己發現漸凍症的過程，2018年起走路超過3分鐘以上，腳就會開始不舒服，但當時檢查沒有異常，2019年2月前往醫院檢查同樣無異常，但在這之間大腿肌肉會不自覺顫抖、跳動，她的心裡漸漸不安，檢查卻都是沒有異常。

直到2019年底最終在大醫院確診漸凍症（肌萎縮性側索硬化症），由於她的症狀起初不算太明顯，直到2021年都還能走路，但逐漸只能站、不能走，到後來經常摔倒，連舉手都很吃力。

▲▼ 跑數家醫院查不出病因！韓網紅25歲發現罹患漸凍症 　家人哀痛證實病逝（圖／翻攝自blossom joo YouTube）

▲Joo在25日病逝，享年31歲。（圖／翻攝自blossom joo YouTube）

Joo透過頻道與病友分享抗病日記，3年來累積許多粉絲為她加油打氣，卻在25日傳來病逝噩耗，家人證實死訊，靈堂設置在韓日醫院，網友紛紛留言表達哀悼之情「年紀太輕了，好可惜」、「希望能去到更好的地方」、「願妳在那裡不再受苦」。

