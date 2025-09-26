黃偉晉首挑90年代情歌重任！　悲曝「1首經典金曲」陪度過愛貓過世

記者蔡琛儀／台北報導

黃偉晉化身「90金曲時光領航員」，將攜手黃韻玲、左光平參與北流2025「唱 我們的歌」金曲再現講唱會，以「原來我們現在還愛著」為題，重現經典情歌記憶。系列活動將於10至12月展開，首場講唱會10月11日於河岸留言開唱，結合故事、互動與新生代演繹，連結跨世代情感共鳴。

▲黃偉晉將獻唱。（圖／北流提供）

首次登上講唱會舞台，黃偉晉被寄予「解鎖90年代情歌」任務，卻謙稱自己只是「配角」，強調最重要的是唱好歌、唱出情感。他笑言多數90年代歌印象來自童年，期待透過黃韻玲與左光平的分享，重拾零星記憶，以新世代角度重新演繹經典。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問最愛的「人生主打歌」，黃偉晉直指張震嶽〈愛我別走〉，「真的沒有男生不會唱這首歌！像是老師突然Cue你上台唱歌、KTV點歌排行，它就像便利商店一樣，充斥在你生活周遭，根本是全民國歌！」黃偉晉回憶，這首歌不只是KTV必點，更是青春時代「追愛」的代表曲，「班上有男生喜歡女生，一定就是唱〈愛我別走〉，所有的情感都在這首歌裡。」

▲▼黃韻玲、左光平現身分享。（圖／北流提供）

黃偉晉自曝每次去KTV絕對會點張震嶽的情歌系列，「像是〈愛我別走〉、〈秘密〉，不是特別為了去練歌，但每次只要去唱歌就一定會點！坦白說就是愛秀啦！我當然要選我拿手的歌去炸這個場，讓大家知道我唱歌還OK！」他也透露失戀或低潮最常聽江美琪〈我多麼羨慕你〉，也是他與愛貓的離世連結，成為心中療癒之歌。接下來黃偉晉將在北、高場講唱會與12月12日壓軸演唱會接力登場，與不同世代歌手共唱情歌經典。