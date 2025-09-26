搭高鐵「前面男生手機畫面好眼熟」！雷瑟琳：那不是我演的電影嗎

記者潘慧中／綜合報導

夏若妍（本名：雷瑟琳）以《我們不能是朋友》等夯劇逐漸在台灣打開知名度，平常即使工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。有趣的是，她近日搭高鐵時，意外發現斜前方的乘客正在看她的電影，開心之餘，仍有不少內心戲，「一路上都在掙扎要不要鼓起勇氣跟他說聲『謝謝』。」

▲夏若妍搭高鐵巧遇乘客正在看她的電影。（圖／翻攝自Instagram／marlenita0108）



夏若妍最近在高鐵上敷面膜時，無意間瞄到斜前方有一位男生的手機畫面，「覺得有點眼熟」，再仔細看才發現對方正在觀看自己參演的電影《大蟒蛇奪命森林》。

▲夏若妍害羞地和對方合照。（圖／翻攝自Instagram／marlenita0108）



一路上，夏若妍心裡都在掙扎是否該鼓起勇氣上前表達感謝，「但最後還是太害羞，怕打擾到別人休息，只能默默作罷…。」她在文中真誠地說：「在這個大家時間都很寶貴的時代，願意靜下心來認真看完一部電影，對整個劇組和演員們來說，都是一份最真摯的尊重。」

▲▼夏若妍不敢上前搭話。（圖／翻攝自Instagram／marlenita0108）



夏若妍強調，當下真的感到很感動，也忍不住向粉絲拋出問題：「如果有一天你在看電影，發現片中的演員其實就坐在你後面，你會希望對方跟你打個招呼嗎？」她笑說自己臉皮太薄，「怕對方心想：『你哪位啊？』」展現率真的一面。