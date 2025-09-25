20年前來台宣傳《藍色生死戀》　宋承憲嚐珍珠：真以為是青蛙蛋！

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《金子般我的明星》本週收視再創新高圓滿落幕，男、女主角宋承憲、嚴正化跨海向台灣觀眾問候，回想起20年前初次來台宣傳《藍色生死戀》，宋承憲對於友人「珍珠是青蛙蛋」的話信以為真，驚呼：「我聽了就覺得雖然是青蛙蛋，但也太好吃了吧，那時候珍珠還沒有傳入韓國，所以對這件事印象深刻。」

▲宋承憲20年前來台初嚐珍珠，當時真的以為是青蛙蛋。（圖／friDay影音提供）



《金子般我的明星》是宋承憲、嚴正化繼2015年的電影《帥氣的噩夢》之後再度合作，當被問到暌違10年的對方有沒有不一樣的地方？嚴正化率先稱讚對方的外型：「完全沒有不一樣的地方，怎麼會維持得這麼好呢？」宋則幽默地嘴甜回應：「我倒是覺得前輩變得很不一樣耶，她變得很年輕，變得比十年前還要年輕。」逗得現場哈哈大笑。

▲▼《金子般我的明星》男、女主角宋承憲、嚴正化跨海向台灣觀眾問候。（圖／friDay影音提供）



聊到宋承憲過往造訪台灣的經驗，他立即回憶起，第一次到台灣是因為《藍色生死戀》，也不禁感嘆「時間真的過得很快」，接著分享了當時的趣事：「那時候去台灣第一次喝珍珠奶茶，由於那真的是很久以前，大概15或20年前了，給我們喝珍珠奶茶，我們喝了之後台灣人就問說好不好喝，接著問我們知不知道裡面是什麼，還說那是青蛙的蛋，我聽了就覺得雖然是青蛙蛋但也太好吃了，那時候應該還沒有傳入韓國，所以對這件事印象深刻，」邊說邊重現當年表情的模樣相當可愛。

除此之外，池珍熙在劇中驚喜客串傾心於嚴正化的人氣男星「元班」一角也蔚為話題，嚴正化在近日接受韓媒訪問時透露了兩人繼《不能結婚的男人》之後時隔15年再次重逢的契機：「是我推薦池珍熙飾演這個角色的，非常高興能再次見到他，他依然很可愛，也很感謝他以帥氣的面貌出現在大家面前。」而對於劇中的搞笑擔當，實際年齡相差15歲的玄奉植，嚴正花則搞笑地說：「我非常喜歡玄奉植，每次見面都很開心。他的年齡是『孩子』，但外貌卻看起來跟我差不多，所以還不錯。」friDay影音獨家歡樂溫馨喜劇《金子般我的明星》全套12集已完整上架熱播中。