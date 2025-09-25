ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
樺加沙重創花蓮…郎祖筠籲「捐普渡物資」賴銘偉喊話：不要講地獄梗

記者黃庠棻／台北報導

颱風樺加沙重創花蓮，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水越堤進入光復鄉造成嚴重傷亡，當地居民得趕緊移居到收容所，由於天災的不可抗因素，當地目前急需救災物資的協助，今（25）日舞台劇《詭哭郎嚎》舉辦彩排記者會，主演們也對此事發聲。

▲▼ 《詭哭郎嚎》彩排記者會-郎祖荺,賴銘偉。（圖／記者黃克翔攝）

▲《詭哭郎嚎》舉辦彩排記者會。（圖／記者黃克翔攝）

舞台劇《詭哭郎嚎》今（25）日舉辦彩排記者會，主演郎祖筠、賴銘偉、劉國劭、蘇育玄、梁家銘、李盈蓁皆一同出席，被問到這幾天是否有關心颱風重創，郎祖筠表示自己有關切災情，呼籲民眾「普渡才剛過，也許物資可以捐往花蓮需要的地方，要送到對的地方」同時強調不要打擾救災，也不要去看熱鬧。

▲▼ 《詭哭郎嚎》彩排記者會-郎祖荺,賴銘偉。（圖／記者黃克翔攝）

▲《詭哭郎嚎》舉辦彩排記者會。（圖／記者黃克翔攝）

「搖滾宮主」賴銘偉則說天災很難避免，希望家屬趕快走出傷痛，希望在能力範圍內幫上忙，但也忍不住呼籲網友「這時不要去講地獄梗」，雖然自己本身也很喜歡講冷笑話「但要有分寸，不要在家屬的傷口灑鹽」，直呼「發生傷亡還去開玩笑，人性要有邊際。」

▲▼ 《詭哭郎嚎》彩排記者會-郎祖荺,賴銘偉。（圖／記者黃克翔攝）

▲郎祖筠、賴銘偉。（圖／記者黃克翔攝）

《詭哭郎嚎》中，郎祖筠化身其中一個鬼故事中的貓妖，將貓的肢體動作表現的維妙維肖，滿場跑和「宮主」賴銘偉纏鬥，她自豪身體很勇健，平常在家運動練核心，也說這是真人故事，當時被附身的該名女子，在這一年來記憶都斷片。

▲▼ 《詭哭郎嚎》彩排記者會-郎祖荺,賴銘偉。（圖／記者黃克翔攝）

▲郎祖筠、賴銘偉。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，郎祖筠本身就有靈異體質，有次晚間10點只有她一人在辦公室，去女廁時聽到女生的咳嗽聲，後來又聽到一次，這次是嘆氣聲「我沒有覺得害怕，但沒事不要去惹。」

▲▼ 《詭哭郎嚎》彩排記者會-郎祖荺,賴銘偉。（圖／記者黃克翔攝）

▲郎祖筠。（圖／記者黃克翔攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

詭哭郎嚎郎祖筠賴銘偉劉國劭蘇育玄梁家銘李盈蓁

