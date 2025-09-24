《碰碰狐和貝貝彬》推派對特別場　蓓蓓姐姐帶唱神曲《Baby Shark》

記者蕭采薇／台北報導

全球兒童最愛的卡通巨星「碰碰狐」與「貝貝彬」首度登上大銀幕，帶來全新互動音樂動畫鉅獻《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》。本片以中文配音、英文歌唱的方式呈現，邀請大小朋友一起走進電影院，享受唱跳同樂的奇幻冒險。

▲「兒童界人氣巨星」貝貝彬（左二）與碰碰狐（右二）首度登上大銀幕。（圖／甲上提供）

與一般觀影體驗不同，《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》是一場專屬於孩子的音樂派對，片中融合趣味冒險故事與耳熟能詳的歌曲，讓寶貝們不必安靜坐著，爸媽也能放心帶他們進戲院，讓他們盡情暢、開心跳，享受最自在的觀影時光。這樣的設計特別適合許多從未帶孩子進電影院的父母，成為寶貝們「電影初體驗」的最佳選擇。

電影內容延續「貝貝彬」系列一貫的活潑風格與寓教於樂精神，《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》以繽紛的奇幻世界為舞台，故事中，碰碰狐與新朋友貝貝彬將攜手展開一段勇氣與友情的冒險之旅。觀影過程中，寶貝們不僅能認識新角色、探索新場景，更能透過互動式音樂橋段，跟著唱歌跳舞，盡情釋放童心。

▲《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》是寶貝們「電影初體驗」的最佳選擇。（圖／甲上提供）

在正式上映前，《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》特別規劃「親子歡唱派對」限定場，邀請蓓蓓姐姐現場主持，活動開場蓓蓓姐姐將熱力帶動唱經典曲目《貝貝彬之歌》、《你有看到貝貝彬嗎？》，更會與現場大小觀眾合唱全球爆紅神曲《Baby Shark》，讓電影院瞬間變身大型親子KTV，全場一起嗨唱暖身！

電影開演後，大小朋友將一同進入碰碰狐和貝貝彬的世界，享受獨一無二的親子觀影體驗。此外主辦單位也精心準備專屬的「星光應援棒」作為限定贈品，凡購買親子雙人套票或單人套票的大小粉絲，都能獲得獨家設計的星光應援棒，觀影時隨著音樂揮舞，全家人留下專屬的快樂回憶。

▲「兒童界人氣巨星」貝貝彬與碰碰狐，首度登上大銀幕。（圖／甲上提供）



美麗華影城限定的「親子歡唱派對特別場」，將於9月24日晚間六點開放購票。全球破百億點擊神曲《Baby Shark》與無數經典兒歌的「兒童界人氣巨星」貝貝彬與碰碰狐，首度登上大銀幕，全新奇幻冒險動畫《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》將於10月9日在台上映。