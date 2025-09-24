花蓮光復14死32傷！王心凌「捐100萬賑災」：真的心疼

記者張筱涵、翁子涵／綜合報導

花蓮縣光復鄉23日下午因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，引發洪水災害，台九線馬太鞍橋被沖毀，市區也被泥沙洪流淹沒。截至今（24日）早，初步統計已有14人罹難、32人受傷，另有上百人失聯，災情慘重。消息傳出後，演藝圈多位藝人透過社群平台為花蓮祈禱，表達心疼與關懷。

►不斷更新／花蓮光復最新傷亡！14死、32傷 仍有152人失聯



▲花蓮光復鄉災情。（圖／記者李毓康攝、攝影中心攝）



許仁杰在黑底白字的貼文中寫下：「拜託一定要平安，颱風的受災戶能被妥善照顧。」歌手許富凱則簡單而沉痛地表示：「逝者安息。」

演員謝佳見轉發相關新聞報導，祈願：「甚願上帝賜福於花蓮，平安。」金曲歌后阿爆也轉發貼文，感性寫道：「海人這篇寫得很清楚，很多人默默做了很多事預防。淹水的影片看著都是曾經工作住宿活動的地方，希望人員都平安，共同祈禱，馬太鞍平安。」

陳喬恩則簡短呼籲：「颱風，一切平安。」藝人陳大天轉發祈福文，寫下「以溫柔守護花蓮，一起為光復鄉祈禱。」歌手宋念宇（小宇）則在黑底以橘色字寫下「花蓮加油」，並附註：「天佑花蓮。」

王心凌也發文表示：「為所有在樺加沙颱風中受影響的朋友們祈福，這二天看到的畫面，真的讓人心疼，我的心和大家在一起。希望透過一點點力量，在音樂之外，陪大家一起面對。」據了解，王心凌將捐出100萬賑災。

▲▼藝人們齊心為花蓮祈禱。（圖／翻攝自Instagram）

