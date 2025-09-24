記者張筱涵／綜合報導

YouTuber酷的夢斥資500萬元打造《中文怪物》，邀請100名外國人比拚中文，冠軍可獲30萬元獎金，節目上線即引起熱烈討論。參賽者之一的金炳秀來台多年，曾以「高顏值韓籍老師」身份走紅，但他過往其實有多起爭議。

▲金炳秀來台11年。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



2021年酒駕遭判刑

金炳秀曾在嶺東科技大學與台中家商兼課，Instagram累積超過6萬粉絲，今年35歲的他，2021年5月被查獲騎車酒駕，酒測值高達0.57，因後座乘客未戴安全帽遭警方攔查，當時擔心遭遣返，還向警方詢問「會不會被遣回韓國」。

台中地院審理後認定金炳秀初犯、已認錯，並在學中，依公共危險罪判處3個月徒刑、得易科罰金9萬元，並未宣告驅逐出境。

2021年11月桃色風波

同年11月，金炳秀又因感情醜聞引爆爭議。多名女性出面指控他同時與多人交往，對象包括網美、女明星、空姐，甚至有女學生，更有人因此懷孕墮胎。雖然金炳秀否認劈腿，僅承認有女生未告知他便墮胎，但仍引發輿論撻伐。有受害者爆料，他以「單身多年、僅交過3任女友」為話術，誘騙女性至住處發生關係，甚至疑似偷拍不雅影片，被痛批是「時間管理大師」、「世紀渣男」。

風波延燒後，金炳秀的教職也受到影響。台中家商宣布已對他停聘，嶺東科技大學則澄清他只是研究生兼課，並非正式教師，並將對其加強輔導，他也從過去的「天菜老師」美譽，一夕跌落神壇。