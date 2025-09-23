小茉莉神隱2天道歉了！　「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征：行為確實不當

記者蔡宜芳／綜合報導

職棒富邦悍將和台鋼雄鷹21日在大巨蛋開戰，當天更是富邦球員林哲瑄的告別賽，吸引大票球迷到場觀戰。不過，有觀眾抗議107區包票的觀眾在比賽中一直飲酒喧嘩，不僅沒認真看球賽，還影響到他人，甚至有人發現「國光女神」小茉莉（陳瑀希）也是其中一員。而小茉莉在被砲轟到關閉留言後，23日終於出面道歉，承認自己的行為不妥。

▲林哲瑄21日在大巨蛋最後出戰。（圖／記者李毓康攝）

小茉莉坦言，當天她應友人邀約到場觀賽，卻沒有拿捏好分寸，「因為我們在當天現場喧嘩敬酒、站立擋視線，還有離開時留下垃圾，這些行為影響到現場其他球迷的觀賽體驗，是我沒有好好體認到自己的責任與影響。」承認自己身為公眾人物所做出的行為確實不當，「我想向所有因為我們當天的舉動而受到不便、被打擾的球迷致上深深的歉意。」

▲小茉莉因在球場上和友人飲酒喧嘩，被網友砲轟。（圖／翻攝自Facebook／小茉莉-陳瑀希）

對於網友的批評，小茉莉表示自己虛心接受，直言過去一天不斷反覆檢視自己，思考該如何做得更好，「也希望藉由這次被檢視的機會學習與成長，尊重每一位付出努力的球員與場地工作人員，將來絕不會再犯。」

文末，小茉莉再次向所有受影響的球迷鄭重道歉，「謝謝你們的不吝指教與批評，我會記取這次的經驗，並在未來向大家證明自己的改變與誠意，對不起。」

▲小茉莉發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／小茉莉-陳瑀希）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。