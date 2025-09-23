程予希首登紐約時裝周合體舒華　「一看本人被嚇到」真實反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

演員程予希近期行程滿檔，2週前才飛往首爾參加電影《夏日最後的祕密》宣傳工作，行程一結束，她隨即啟程飛往美國，首次受邀參與紐約時裝周盛事。此行她觀賞了COS與Tory Burch兩大品牌的時裝秀，並在現場驚喜遇見眾多大咖，包括葉舒華以及秦嵐。

▲程予希首次前往紐約時裝周。（圖／星星相藝提供）

出發前，程予希難掩興奮心情表示「這是我第一次參加紐約時裝周，上次來紐約已經是疫情前了，很期待看看現在的紐約會是什麼樣子！」在時裝周現場，程予希驚喜巧遇葉舒華與秦嵐，她笑說「舒華本人真的白得發亮，合照時非常親切、nice；秦嵐就像一位溫暖的大姐姐，讓我這個第一次參加時裝周的人感覺特別安心。」

▲程予希在秀上遇到葉舒華與秦嵐。（圖／星星相藝提供）

除了看秀之外，程予希也利用空檔在紐約街頭拍攝多組時尚美照，她坦言一開始還有些拘謹，但很快被當地自在的氛圍感染「在紐約不需要在意任何路人的眼光，整個人變得很放鬆很開心。」

▲程予希首次前往紐約時裝周。（圖／星星相藝提供）

而難得來到紐約，程予希更把握時間欣賞由基努李維主演的百老匯劇《Waiting for Godot》，近距離感受舞台魅力讓她感動不已，她也特別安排參觀藝廊與美術館，收穫滿滿地說「這趟紐約時裝周對我來說是一個全新的工作體驗，每一個瞬間都非常享受，身心靈都被充飽電。」

▲紐約時裝周是程予希的充電之旅。（圖／星星相藝提供）