記者張筱涵／綜合報導

日本演員清水尋也因在家中持有大麻遭警方逮捕，東京地檢於22日依違反《麻藥取締法》正式起訴。他原先因與同居女性共同持有大麻的嫌疑被捕，但最後僅以「單獨持有」罪名起訴，檢方指出他於9月3日在東京都杉並區的自宅持有0.392公克乾燥大麻。

▲清水尋也持有大麻遭捕。（圖／翻攝自SA-KU官網）



調查過程中，清水供稱自己是在2019年赴美語言留學期間首次接觸大麻，當時參加家庭派對，現場有多人吸食，因對嘻哈音樂有興趣，沒有太大抗拒，就把它當作一種體驗而嘗試。他回憶第一次吸食時幾乎沒感覺，第二次才逐漸出現頭腦昏沉、聽覺變得敏銳、甚至連食物都比平常美味的效果，此後在留學期間，大約以每週一次的頻率在朋友家或自己家睡前吸食。

相關人士指出，清水尋也進一步承認隨著演員事業逐漸起步，大約從24歲開始使用量明顯增加，今年以來更幾乎維持一個月數次的頻率。警方則透露，清水曾在7月與9月兩度因持有大麻植物碎片遭逮捕，不過東京地檢對7月部分嫌疑以及與同居女性共同持有的案件皆做出不起訴處分，並未說明具體原因。

在正式遭到起訴後，清水尋也的辯護律師同日已向東京地方法院提出保釋申請，案件後續發展仍備受關注。

清水尋也2012年以電影《震動》首次亮相，隨後參演富士電視台劇集《高中入學考》，2014年在中島哲也執導的電影《渴望。》中飾演被霸凌的少年，並在系列電影《所羅門的偽證》飾演不良少年角色，演技逐漸受到矚目。

除了戲劇作品，清水尋也曾出演日本搖滾樂團King Gnu歌曲〈The Hole〉的MV，飾演一位同時愛上一男一女、對自身性向充滿疑惑的年輕男子。短短4分48秒的演出，他細膩展現角色內心掙扎，受到日本觀眾肯定。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！