遭捲于朦朧死亡疑雲…程青松沉默10天再發聲！　堅稱「不認識」開告

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸演員于朦朧在11日墜樓身亡，網上瘋傳陰謀論，而被指是當日聚會一員的導演程青松，雖在第一時間澄清，卻仍未平息輿論，他也突然神隱10天。在大陸警方正式通報後，程青松再度發聲，強調自己不認識于朦朧，也將針對外界的傳言採取法律行動。

▲于朦朧去世的原因引發熱烈討論。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

程青松22日發文表示，自己在被誤認成于朦朧意外身亡事件照片中的黑衣黑髮男後，謾罵與謠言隨之湧來，但他強調：「我既不認識于某某，也從未參與相關聚會。」他也在第一時間澄清並報警，「然而新一輪謠言再度襲來。在正式的警情通報發佈之前，我選擇沉默：一是遵循警方暫不回應的建議；二是深知我的任何發聲都會被『有心之人』曲解。」

▲程青松被指在于朦朧身亡當天有參與聚會。（圖／翻攝自微博／導演程青松）

程青松透露，自己這幾天來遭受嚴重的網路暴力，甚至波及到親友，「有人惡意編造，有人借機炒作，更有人持續騷擾我和我的親友，甚至升級為對我人身安全的威脅。」程青松表示，網友的部分違法行為已經被公安機關受理，「相信會得到公正處置。」同時，他也表示將與律師商討後續的刑事自訴或民事侵權行動，誓言維護自身權益，「望以善意與理性紀念逝者，而非以謠言與暴力傷害他人。」

▲程青松發聲。（圖／翻攝自微博／導演程青松）

【程青松聲明全文】

我的回應

12日淩晨，有人將疑似于某某意外身亡事件照片中的黑衣黑髮男子誤認為是我，隨即謾罵與謠言向我湧來。我第一時間澄清事實並報警，申明自己既不認識于某某，也從未參與相關聚會。然而新一輪謠言再度襲來。在正式的警情通報發佈之前，我選擇沉默：一是遵循警方暫不回應的建議；二是深知我的任何發聲都會被「有心之人」曲解。

這幾天我遭受了嚴重的網暴。有人惡意編造，有人借機炒作，更有人持續騷擾我和我的親友，甚至升級為對我人身安全的威脅。部分違法行為已由公安機關受理，相信會得到公正處置；對於涉及刑事自訴或民事侵權的行為，我將與律師共同商討後續的維權行動。望以善意與理性紀念逝者，而非以謠言與暴力傷害他人。

程青松

2025年9月22日