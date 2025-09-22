雷嘉汭被譽最美厲鬼！花3hrs完妝「差點認不出」對手演員一看嚇到

記者黃庠棻／台北報導

恐怖靈異電影《詭鄉》是台裔新銳導演馬新語首部編導劇情長片，創作靈感取材自導演及監製陳頡昕的家族故事，卡司集結人氣男星初孟軒、「新生代鬼后」雷嘉汭、「國民阿嬤」王滿嬌、實力派男星張翰等人，全片在台中拍攝，實地取景於當地鬧鬼房屋，拍攝過程詭譎異常。

▲雷嘉汭在電影《詭鄉》中和初孟軒虐戀。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）



導演馬新語為求真實效果，特別打造高還原鬼妝，雷嘉汭足足花了3小時才完妝變身女鬼，甜美氣質瞬間化為陰森詭魅。片中她在愛人初孟軒面前現出原形，讓對方都直呼「逼真到嚇一跳！」成功讓他進入驚恐氛圍一秒入戲。





[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雷嘉汭在電影《詭鄉》中和初孟軒虐戀。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）

由於雷嘉汭的鬼妝造型太過驚人，讓影迷們觀影後引發討論，紛紛驚呼「完全認不出來！」、「這妝太強了，比電腦特效還有感！」更直讚她顏值與氣場兼具，堪稱「最美厲鬼」。

▲雷嘉汭在電影《詭鄉》中和初孟軒虐戀。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）



電影主題曲〈詭〉 MV今（22）日同步曝光，由演員兼歌手eLynn陳箴親自演唱，她在電影中飾演初孟軒在美國的前女友Mia，這次受導演邀請為《詭鄉》量身打造譜寫主題曲，聲線婉轉卻帶著迷幻詭譎，完美呼應電影氛圍，歌詞充滿宿命感，描繪了一段刻骨銘心、無法輕易掙脫的心路歷程，道出難以解脫的情感糾纏，彷彿在低聲呢喃女主角小文的心聲，MV中也曝光更多初孟軒和雷嘉汭的愛戀糾葛，增添懸疑張力。

▲雷嘉汭在電影《詭鄉》中和初孟軒虐戀。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）



《詭鄉》上映後引發網路熱議，不僅憑藉驚悚氛圍製造恐懼，更以人性寓言引發共鳴。有網友直呼「真正可怕的不是鬼，而是人心的執念。」、「這部片不只是鬼片，更像是一面照妖鏡，讓人看見自己最深的恐懼。」還有網友留言：「看完心裡毛毛的，但也想二刷找答案！」、「嚇到我不敢回家一個人睡！」，也讓電影成功掀起熱烈討論。本片於9月19日起全台熱映中。

▲雷嘉汭在電影《詭鄉》中和初孟軒虐戀。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）