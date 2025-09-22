陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全說了

記者黃庠棻／台北報導

陳漢典和LuLu（黃路梓茵）宣布婚訊，發佈消息前先親自告知圈內好友、前輩，王偉忠發文直呼「我的感動比驚喜來得多！」。王偉忠今（22）日出席監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》記者會，爆料陳漢典自己承認與LuLu第一次「打啵兒（接吻）」約在一年前。

▲王偉忠出席辦桌舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》記者會。（圖／記者徐文彬攝）

王偉忠今（22）日出席監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》記者會，談及身邊後輩陳漢典和LuLu也要舉辦「喜事」，談及陳漢典事前告知他的過程，他當下還開玩笑詢問對方「是不是要出櫃」，沒想到竟然是要宣布結婚，對象甚至還是LuLu，他不斷強調「我真的是感動多過於驚訝」。

▲王偉忠出席辦桌舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》記者會。（圖／記者徐文彬攝）

不僅如此，王偉忠也爆料陳漢典沒有太多生活圈子，過去兩人常常出去吃飯，但對方總會表示「沒有對象，我也很想要有」，因此聽到對方要結婚的消息時相當感動，他直呼「因為漢典很多事情都默默在做」，更透露過去陳漢典從沒分享過自己的感情生活，LuLu是第一個介紹給他的「對的人」。

▲王偉忠談及Lulu和陳漢典。（圖／翻攝自臉書）

此外，陳漢典近日忙於舞台劇《明星養老院》，正好王偉忠是該劇監製。王偉忠表示在小倆口宣布喜訊之後，還沒正式跟雙方見面，但有一次舞台劇彩排時，他正好開車經過排練場，當時陳漢典已經進去彩排，他親眼目睹LuLu從排練場經過，笑說「LuLu應該是陪漢典去排練場，兩人現在就是形影不離」。

▲王偉忠談及Lulu和陳漢典。（圖／翻攝自臉書）