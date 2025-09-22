爆背刺害死于朦朧「摯友男星發聲了」！　痛訴：惡意轉發深深刺痛我

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少死亡陰謀論。歌手范世錡被傳是痛毆于的嫌疑犯之一，對此，他21日晚間發文反擊，直言網路上所謂的「證據」，其實是斷章取義或惡意剪輯。

于朦朧案越演越烈，陰謀論也越來越多，北京警方21日晚間正式通報，宣布逮捕3名造謠網友，並再次強調于朦朧是酒醉意外墜樓身亡。先前被指是17人飯局成員之一的歌手范世錡同日也發文，直言網路霸凌並非無關痛癢的玩笑，不實言論與惡意轉發會深深刺痛當事人，也影響到其家人。

▲于朦朧和范世錡是好友。（圖／翻攝自微博）



不只如此，范世錡更表示：「網暴帶來的陰影會延伸到現實，甚至改變一個人的生活， 請大家善用言語，別讓傷害從指尖開始。」范世錡工作室也同步發表聲明，表示將對造謣者採取法律行動，以維護藝人權益。范世錡因參加選秀節目《快樂男聲》踏入演藝圈，後投入戲劇演出，演出《驪歌行》、《小敏家》、《孤獨的野獸》等夯劇，和于朦朧生前是至交，如今卻傳出是背叛于的嫌犯之一，引發議論。

