盤點10組「最驚人婚訊」　金鐘國超隱密婚禮、泰勒絲掀跨界狂潮

近期不少藝人的婚訊讓全網瞬間炸裂，今天盤點10組明星情侶，不論是閃婚、復合再婚，還是螢幕情侶修成正果，都讓大家忍不住驚呼「也太突然！」妞編輯幫大家整理「最驚人婚訊」組合，一起來回味這些浪漫故事吧！

10組「最驚人婚訊」組合

1.Lulu＆陳漢典

Lulu與陳漢典發文拋下「結婚」震撼彈，讓演藝圈的大家全嚇壞！兩人與吳宗憲搭檔主持《綜藝大熱門》長達12年，主持默契早已無人能敵，如今竟修成正果。兩人甚至在金鐘獎入圍同時迎來婚訊，堪稱雙喜臨門。有趣的是陳漢典曾在書中形容理想型是「會被自己逗笑、眼神真誠、單純的女生」，Lulu全部符合，簡直命中註定！（真的不曾想不曾想～）

2.泰勒絲＆特拉維斯・凱爾西

泰勒絲與NFL巨星特拉維斯凱爾西的戀情，自2023年公開後一路成為全球矚目焦點。從球場上的甜蜜互動，到公開場合的閃亮對視，每一幕都像是現代童話般浪漫。凱爾西不僅是紀錄締造者，還是極具商業頭腦的企業家，讓粉絲們紛紛認定「這一次是真愛」。兩人訂婚的消息傳出，更是掀起娛樂與體育圈的跨界狂潮。

3.金鍾國＆圈外妻子

南韓「黃金單身漢」金鍾國49歲時突然宣布結婚，震驚所有粉絲！婚禮選在首爾高級飯店低調舉行，僅邀百名親友，連時間地點都嚴格保密。據傳司儀是多年摯友劉在錫，而金鍾國更親自演唱代表作《Loveable》送給愛妻，成為婚禮最動人的瞬間。這場非公開婚禮低調到連賓客都零社群發文，堪稱韓娛最神祕的婚禮之一！

4.大谷翔平＆田中真美子

日本「二刀流」球星大谷翔平與籃球女神田中真美子閃婚後，甜蜜互動讓人全網羨慕。田中起初還曾拒絕大谷邀約，但在朋友撮合下發現彼此完美契合。她不僅是高顏值人氣球員，還以活潑個性深受球迷喜愛，如今更甘願退役陪伴丈夫。大谷透露夫妻倆常透過視訊一起追劇，日常浪漫細節融化大批粉絲，也讓人直呼「根本是漫畫情侶成真」。

5.大S＆具俊曄

大S與韓國男星具俊曄相隔20年後重燃愛火，2022年2月直接閃婚，震撼兩地娛樂圈。當年具俊曄翻出舊電話號碼，勇敢撥出後讓這段愛情重新展開。疫情期間靠著視訊求婚，甚至刺青婚戒見證愛情，故事簡直比韓劇還浪漫。雖然充滿波折，但這段「跨越時空的愛戀」依然成為經典佳話，印證了「愛情真的能等20年」。

6.許瑋甯＆邱澤

2021年底，許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出火花，隨即閃婚成功，前陣子更是順利生下一子。兩人低調卻充滿默契，不走高調放閃路線，但每每公開場合提及對方，總帶著甜蜜語氣。邱澤稱許瑋甯是最棒的隊友，許瑋甯則笑說老公是無可取代的依靠，這份「低調卻深情」的婚姻讓粉絲們羨慕不已。

7.劉品言＆連晨翔

女神劉品言與小8歲的連晨翔突然宣布結婚＆懷孕喜事，是外界從未想過的組合！兩人交往半年便決定攜手走入婚姻。消息來得突然，但兩人都認定彼此是對的人，懷孕期間還發生好友宋芸樺不小心「暴雷」寶寶性別的插曲，讓大家哭笑不得。劉品言前陣子挺孕肚亮相，滿臉幸福笑容，讓粉絲直呼「真的嫁對人了」！

8.新垣結衣＆星野源



2016年合作日劇《月薪嬌妻》後，新垣結衣與星野源被封為「國民螢幕情侶」。雖然多年來緋聞不斷，兩人卻始終保持低調，直到2021年突然宣布閃婚，讓全亞洲粉絲心碎。戲裡戲外都成為夫妻的發展，簡直比劇情更夢幻。尤其新垣結衣被譽為「國民老婆」，婚訊一出瞬間掀起全民失戀潮。

9.曾之喬＆辰亦儒

曾之喬與辰亦儒因2009年合作電視劇結緣，感情一路走來歷經波折，最終在2020年小年夜宣布結婚，喜訊曝光時甜喊「今天起是陳太太囉！」更在2024年迎來寶寶「甜蜜」，幸福滿分。喬喬常在公開場合分享帶娃日常，形容兒子「像白嫩饅頭」，畫面超萌，讓大家見證了從螢幕偶像到幸福爸媽的完美轉變。

10.林志玲＆AKIRA



「國民女神」林志玲2019年閃嫁日本放浪兄弟成員AKIRA，震驚全亞洲！兩人因舞台劇結識多年，卻在交往僅半年後決定結婚，浪漫指數爆表。台南世紀婚禮更被譽為「全台南嫁女兒」，感動無數人。婚後兩人迎來寶寶，生活低調卻甜蜜，林志玲也曾深情告白：「最好的時間遇見你，普通的日子平凡而浪漫。」

從Lulu與陳漢典的驚喜喜訊，到泰勒絲與凱爾西的跨界童話，以上10組婚訊每一對都讓大家超驚訝！有人跨越20年再續前緣，有人藏得很好，連身邊好友都不知情，妞妞們，哪一對讓你最驚訝呢？快來告訴我們。

