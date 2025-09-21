凱莉哭了！首回應鬧翻呱吉「很糾葛」　認私下有傳訊：他是很重要的朋友

記者孟育民／台北報導

網紅呱吉（邱威傑）日前在直播中情緒失控，引發爭議。然而Podcast「百靈果News」因邀請挺民眾黨網紅上節目，讓好友呱吉失望留言「OK, fine」，並表示「這表示我以後不會再想往來的意思」，直接表態決裂。凱莉21日在節目中首回應此事，更數度落淚，坦言心情混亂，「現在也只能這樣，我期待未來可以慢慢放下，至少未來在喜劇場合上可以互酸一下。」

▲凱莉提到呱吉數度落淚 。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

凱莉 、KEN在Podcast「百靈果News」首度回應呱吉，其中凱莉坦言近期心情大受影響，因為對方是認識多年的朋友，甚至私下還會吃飯、喝酒，如今關係決裂，中間也有試圖傳訊聯繫，但破損的友情難以癒合，「我私底下跟他講了很多話，想辦法用各式各樣的方式讓他看到，因為我知道我個人的他沒在看，我們有很多共事的群組。如果我真的很討厭他，我好像忽略他以前對我們很好的地方，我就覺得很糾葛，我想要試著理解他，我要很理性，不要被情緒拉進去，這是我比較好過的方式！」

▲凱莉、KEN首回應呱吉 。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

凱莉在直播中數度落淚，在一旁的KEN也感受凱莉「好像有一道牆」、「一直在壓抑」，問她最近還好嗎？凱莉則回應：「我有時候好有時候不好，你要回歸到現實，接下來走鐘獎還要溝通，可能會有一些節，但想辦法慢慢淡一點，可能暫時也不會一起吃飯，但也不能怎麼辦，就是做事方式不一樣。呱吉爆炸，我一方面覺得都幾歲了，有什麼問題，不能好朋友約出來講嗎？可是又覺得他很難過，我也很難過，因為他從我們很小的時候就對我們很好，每次炎上他都會來關心，我不想抹滅他可愛的這點 。」

▲凱莉心中五味雜陳。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

KEN也坦言風波時，心情一陣憂鬱，「不太喜歡吵架給大家看，聽眾還要選邊站，還要被討厭我們兩邊的人看戲、拍手，我覺得這齣到底在演什麼？沒有人是贏家，這個事情變得超沒意義。」