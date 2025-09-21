楓葉姐姐「正妹同事是台灣人！」　認了美顏濾鏡開到變形：拉腿拉很大

記者田暐瑋／綜合報導

大陸抖音女團「SK月亮湖217」最近因上車舞爆紅，更帶動站在C位直播主「楓葉姐姐」的人氣，近日另一團播女神「扶搖」也因甜美外型受到關注，更令人驚訝的是她是出身台灣，同樣隸屬於SK旗下，是楓葉姐姐的姐妹團。

▲扶搖是楓葉姐姐（左）同事。（圖／翻攝自Threads）



隨著SK217走紅，SK旗下另一女團SK219也受到關注，而成員之一的扶搖竟還是台灣出身，她在Threads上分享感動心情，透露許多台灣粉絲加入支持她，甚至幫助在直播活動中達成15連勝的驚人成績，「好多台灣的寶寶來支持我，大家一起幫我打了15連勝！真的好感動，大家都太好了，我的隊友都震驚了，這就是台灣人的團結嗎！」

▲扶搖也是SK團播旗下團體成員。（圖／翻攝自Threads）



作為「SK月亮湖」團隊首位台灣成員，扶搖也感恩表示：「我是SK團播的扶搖，是SK的第一個台灣成員！歡迎大家有空來我的直播間看我！」更針對外界關注的「美顏濾鏡」議題做出回應，強調SK公司在直播效果上相當克制，「SK真的美顏超小，基本上上鏡長什麼樣，現實就長什麼樣。」

▲扶搖也是SK團播旗下團體成員。（圖／翻攝自Threads）



為了讓粉絲能親眼驗證主播本人美貌，扶搖透露公司定期舉辦線下活動，讓觀眾一睹廬山真面目，對於楓葉姐姐被指本人長得跟螢幕上不同，她也親口認證：「我看過她們本人！長得真的和直播一樣！基本沒區別！大家可以放心追哈哈哈，其實團播因為電腦參數問題，掉美顏都會把人的臉拉成和自己本來不一樣的樣子，所以其實不需要拿掉美顏一瞬間的截圖來說話。」但也笑說：「不過有些團會拉腿拉的很大，我承認哈哈哈。」