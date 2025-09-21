記者潘慧中／綜合報導

張棋惠最近上《小姐不熙娣》坦言，之前懷孕時，從未下廚的老公不只是神隊友，還主動煎牛排給她吃，結果因為太好吃，意外吸引許多天王天后到家裡一嚐美食。不過，雖然她有邀約Sandy（吳姍儒），但最後被已讀了，對方在錄影現場聽完直呼：「我現在很慌！」

▲▼張棋惠脫稿爆料讓Sandy頓時慌了。



由於老公太會煎牛排，當時懷孕的張棋惠全部吃光光，導致胎兒被餵養得太大。不只這樣，許多天王天后還因此成了座上賓，到她家大啖牛排，比方說曾沛慈、郭靜、曾莞婷和林俊傑。

▲張棋惠老公的煎牛排獲得不少天王天后的好評。



沒想到，張棋惠突然脫稿說「我約Sandy好多次她都沒有來」，嚇得Sandy當場睜大眼睛說：「妳哪有！」面對眾人目光，Sandy坦言自己確實不太吃牛肉，但她還是想跟張棋惠確定，「妳是說我們約幾月幾號去吃東西，然後我沒有回嗎？」

▲Sandy著急反駁。



對此，張棋惠解釋Sandy剛開始雖然有回覆，但當她再問「要不要來吃牛排」，對方就沒有回答了。但張棋惠笑說，Sandy當時應該是剛生完小孩才忘了回。

▲▼張棋惠透露Sandy都沒有回覆她。


