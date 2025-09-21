Lulu錄影「台下被拍超甜畫面」陳漢典低調陪同！主持人被閃：婦唱夫隨

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典11日宣布結婚後，越愛越大方。近日格外引起討論的是，她錄影的時候，另一半低調作陪，讓主持人許效舜被閃瞎地說：「婦唱夫隨。」

▲Lulu上節目宣傳，陳漢典站台下低調作陪。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424、originalpoping ）



從Instagram限時動態中，可以看到Lulu最近難得上《超級夜總會》宣傳，她當天打扮得十分吸睛，粉紅色澎澎短洋裝散發出俏皮夢幻感，搭配白色褲襪和黑色厚底鞋，宛如真人版洋娃娃。

▲Lulu錄製《超級夜總會》。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424 ）



更令人驚喜的是，陳漢典其實也有低調到場，讓主持人許效舜笑說，他真的是婦唱夫隨，「沾點Lu&典的喜氣，祝幸福美好」，還說兩人的同框畫面「有夫妻臉欸」！

▲Lulu跟陳漢典越愛越大方。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424、originalpoping ）



事後，Lulu轉發許效舜的限動表示，「謝謝舜哥，偶們愛你。」陳漢典也隔空謝謝舜哥的祝福，「今天太好笑了。」