辛芷蕾威尼斯封后「遭前經紀人翻舊帳」　火速回應吐露承諾藏遺憾

記者張筱涵／綜合報導

女星辛芷蕾在威尼斯影展奪得影后後，與她早年合作、後來一度對簿公堂的前經紀人梁婷，竟在9月15日同日透過社群各自發文，從公開澄清到主動致謝，意外成為一場隔空和解的大戲。

▲辛芷蕾威尼斯封后。（圖／翻攝自微博／辛芷蕾）



梁婷於當日上午發表長文，細數自己如何在2007年簽下還是禮儀小姐的辛芷蕾，安排表演課程與才藝培訓，為她爭取廣告、數字電影和電視劇角色，甚至在她因病休養時負擔醫藥與生活開銷。她強調，辛芷蕾從未跑龍套或演爛片，「荒廢青春」之說更是無稽之談。梁婷坦言，2015年辛芷蕾以「不作為」為由提起解約訴訟，讓自己在生日當天被迫坐上被告席，心痛不已。但多年來，她始終認為辛芷蕾的天賦值得投入，也從未從她身上賺過一分錢，如今看到對方站上威尼斯舞台，感慨萬千。她甚至直言，「最可能讓她塌房的人是我，這顆雷我拆了」，還喊話若有機會願再合作，期待辛芷蕾抱回更多國際影后獎杯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不到兩小時後，辛芷蕾也在社群發文回應。她表示，從威尼斯返國後，這些日子心情如高壓鍋洩氣般冷卻，望著桌上的獎杯，才真切意識到一路走來欠下的「謝謝」。她直言，入行除了甄子丹之外，更重要的是梁婷，「她發現了我，把我帶進這個行業，還告訴我有一天會成為國際巨星」。辛芷蕾回憶，當年大家都叫梁婷「婷媽」，但隨著自己逐漸有了想法與分歧，兩人關係惡化甚至不歡而散。多年來，她一直沒有勇氣當面致謝，真正站上頒獎台卻食言，沒有實現「第一個要感謝她」的承諾，成為心底遺憾。如今她終於選擇公開說出那句話，「謝謝婷媽，讓我從東北小城女孩走到威尼斯」。

兩篇文章前後呼應，既有舊傷與心結，也有久違的釋懷與感恩。外界解讀，這段從師徒到決裂再到和解的故事，不僅是辛芷蕾成名路上的另一章，也為娛樂圈中常見的經紀糾紛提供了一個新的範例。曾經的「相見於法庭」，如今化作「隔空致謝」，讓這場威尼斯影后的榮耀時刻多了一層情感色彩。