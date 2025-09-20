朴載範新男團「剛露臉就被韓網排斥」　髒話手勢遭批：更像混混

記者張筱涵／綜合報導

歌手朴載範（Jay Park）旗下新男團LNGSHOT，20日因一組照片引爆熱議。這是該團成員首次透過官方公開亮相，但他們在照片中全員比出中指的姿勢，瞬間引來網友大量批評與爭議。

▲朴載範和LNGSHOT合照。



在朴載範更新的照片中，可見他蹲在中間手比中指，LNGSHOT的4名成員穿黑色系服裝，以嘻哈街頭風格現身，有人手持籃球，有人伸舌頭做鬼臉，但最引人注目的是全員一致比中指的動作，這樣的形象，讓不少網友直呼反感，甚至形容「一點都不像K-POP，倒像是混混」。

▲朴載範更新LNGSHOT。



在南韓論壇theqoo上，相關文章留言瞬間飆破千則，有網友直言：「第一張照片就讓人排斥」、「我為什麼一打開就被比中指？」，也有人嘲諷「中二病感性」、「偶像是兒戲嗎？」、「第一眼就是罵人手勢，只讓人心情變差」。

雖然也有人認為「如果是嘻哈概念也許能理解」，但多數評論仍然集中在「不適合作為K-POP偶像出道」上，部分網友甚至直白表示「不買單」、「看來不是為了成功才組的團」。

▲▼韓網反應。



LNGSHOT是朴載範創立的經紀公司MORE VISION所推出的首支男團，原定於2026年1月正式出道。成員名單包括RYUL、Woojin、Louis、OHYUAL。此次首度公開亮相本應提升討論度，卻因「手勢風波」而意外讓團體背上「뻐큐돌（中指偶像）」的稱號。

目前朴載範與MORE VISION尚未對爭議做出回應，外界關注LNGSHOT是否會在正式出道前調整團體形象，以挽回大眾觀感。