孫藝真放閃！忘不了《愛的迫降》李正赫　笑曝夫妻私下情趣：很幸福

孫藝真（孫藝珍）9月18日亮相釜山國際電影節特別企劃「Actor’s House」，談及演藝人生之餘，也多次提到丈夫玄彬與家庭生活，對玄彬和兒子的深情流露成為全場焦點。

▲孫藝真到現在都無法忘記李正赫（玄彬飾演）。（圖／翻攝自《愛的迫降》官網）



當一位海外粉絲問及《愛的迫降》的難忘時刻時，孫藝真笑著回應：「幸福的瞬間實在太多了，為什麼會這樣呢？」她特別提到在瑞士拍攝的經歷，難忘最後與玄彬飾演的「李正赫」久別重逢、擁抱的場景，直言「那個風景和當時的李正赫都令人無法忘記」，眼神充滿甜蜜。

面對觀眾提問「玄彬是否會給予演技建議」時，孫藝真笑說：「可能出乎意料，其實我們不太談工作。」她透露夫妻倆平常甚至不太會交換劇本，但這次《徵人啟弒》的劇本她還是拿給玄彬看過，她打趣補充，有時請丈夫幫忙對戲，對方還會故意亂來，「結果我就會罵他」，逗笑全場。

▲孫藝真笑曝玄彬有時候會在對劇本時鬧她。（圖／翻攝自YouTube／비하인드 BEHIND）



除了演藝話題，孫藝真也分享了現階段最單純的快樂：「最近和孩子、丈夫共度的日常讓我覺得非常幸福，只要看到孩子的笑容，就覺得沒有比這更美好的事了。」短短幾句話，藏不住對家庭生活的滿滿喜愛。