金鐘雙帝氣勢狂！楊祐寧、范少勳《人浮於愛》飆戲　侯文詠驚呼：超越想像

記者蕭采薇／台北報導

改編自作家侯文詠同名小說的影集《人浮於愛》，頭兩集將於雄影世界首映。該劇由《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》等收視口碑導演徐輔軍執導，集結黃金陣容邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳共同出演，邵雨薇和范少勳將出席雄影，而兩位男主角楊祐寧、范少勳，也雙雙入圍本屆金鐘獎最佳男主角。

▲影集《人浮於愛》改編自作家侯文詠同名小說。（圖／高雄電影節提供）

《人浮於愛》改編自侯文詠的長篇愛情小說，故事以女性視角切入，描繪現代社會的速食愛情與愛的本質。故事以兩位女性為主軸展開，周曉琪將愛情視為金錢的籌碼，以身體換取金錢，一面與富商維持公開關係、又因與精神科醫師的相遇被喚醒深埋心底的渴望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名平凡的上班族潘心彤，則在情感背叛、職場潛規則與母親病重的連番打擊下幾近崩潰，卻在意外邂逅多金男後，面臨身分差距與情感的嚴峻考驗。人們各自掙扎於道德與情感的邊界，人浮於愛、痛楚與慾望之間，應該怎麼抉擇？

▲楊祐寧（右）入圍本屆金鐘獎最佳男主角。（圖／高雄電影節提供）

兩位男主角楊祐寧、范少勳雙雙入圍本屆金鐘獎最佳男主角，侯文詠開心地表示：「兩位都是我心目中的最佳男主角，祝福他們得獎！這次在《人浮於愛》中飾演的角色性格與他們本人完全不同，算是一次演技大考驗，但戲裡處處有驚艷，許多深刻的情緒甚至超越了我作為原著與編劇的想像，看他們飆戲非常過癮。」

▲范少勳入圍本屆金鐘獎最佳男主角。（圖／高雄電影節提供）

侯文詠也分享，《人浮於愛》自2019年開始籌備，歷經疫情停拍與劇組重組等重重考驗，如今終於要與觀眾見面。作為原著、編劇與製作人，他坦言內心激動，也感謝一路支持的每一位夥伴。談及與高雄的緣分，他回憶，8月才在市圖總館舉辦演講，如今又在同樣的地方舉辦首映，覺得特別有緣，並感謝高雄朋友一路以來的支持。

▲《國寶》。（圖／高雄電影節提供）

另一部神秘場則是由日本電影金像獎最佳導演李相日執導的《國寶》，帶領觀眾走入跨越半世紀的故事，以藝者人戲無分的孤高與掙扎為題。電影講述黑道少爺喜久雄自15歲起親眼目睹父親慘遭殺害，心懷復仇卻屢屢失敗。走投無路之際，他意外受到僅有一面之緣的歌舞伎名門花井家當家收留，從此踏入梨園，與繼承人俊介一同接受嚴苛訓練，將青春全然奉獻於舞台。

▲《國寶》日本電影金像獎最佳導演李相日執導。（圖／高雄電影節提供）

喜久雄天生才華無法忽視，俊介則因下任當家的身份備受矚目。然而，命運卻在才能與血統的交錯間急轉直下，兩人最終踏上截然不同的「人間國寶」追尋之路。《國寶》自今年6月在日本上映後好評如潮，目前已突破142億日圓（約29億臺幣），躍升為日本真人電影歷代票房第2名。2025高雄電影節於10月10至26日舉行。