第16屆金音獎入圍名單公布！　「特別貢獻獎」得主爆拒領從缺

記者蔡琛儀／台北報導

第16屆金音創作獎名單今（19日）公布，由Tizzy Bac樂團主唱兼鍵盤手陳惠婷擔任評審團主席，本屆總計882張專輯/EP、62組現場演出，共4,052件作品參賽，其中亞洲創作音樂獎共60件作品報名，參賽者涵蓋日本、韓國、中國大陸、香港、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國等。今年經評審後將由112件作品角逐21個獎項，以百合花的《萬事美妙》專輯入圍6項最多，特別貢獻獎從缺。

▲▼第16屆金音創作獎評審團主席陳惠婷。（圖／金音創作獎提供）

陳惠婷受訪時被問到特別貢獻獎從缺的原因，透露是因為原本的得獎者婉拒領獎，「有聯繫他們，他們是長期在耕耘在，創作音樂的人，有些做音樂的人很低調，他想要婉拒高調。」

至於原得獎者是誰，陳惠婷僅表示是在第一線音樂產業的人，「得主想要低調，都是創作人可以理解，是努力專心創作音樂的人，有點遺憾，但還是尊重得獎者的意願。」為了尊重，也不會再另外選出得獎人。

第16屆金音創作獎完整入圍名單：

【不分類型獎項】

■ 最佳專輯獎

《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui(製作人:戴曉君 Sauljaljui) 《圓缺》／鄭宜農(製作人:何俊葦) 《好聲豪氣》／呂士軒(製作人:呂士軒、呂尚霖) 《物件，所在》／FunkyMo(製作人:李權哲) 《萬事美妙》／百合花(製作人:鄭各均、蕭賀碩) 《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》／陳嫺靜(製作人:李權哲)

■ 最佳樂團獎

FUTURE AFTER A SECOND／《『異骨』Xenobones》 八十八顆芭樂籽／《浪漫野球戰士列傳 》 貓膽汁／《多汁》 百合花／《萬事美妙》 當代電影大師／《你在注視那遙遠的地方》 Robot Swing／《IS IT ALIVE? (Live at Yuchen Cinema Studio)》

■ 最佳創作歌手獎

LÜCY／《Dance on the Shoreline》 戴曉君 Sauljaljui／《VAIVAIK 尋走》 鄭宜農／《圓缺》 FunkyMo／《物件，所在》 林奕碩／《萬事美妙》 林以樂／《素顏的樣子》

■ 最佳新人獎

BRBP／《BRBP》 FTK／《五毒》 Tickle Tickle 癢癢／《成人料理亭》 陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》 SherryZ 鄭雙雙／《Time》 Dremedreman曾妮／《全村的希望》

■ 最佳樂手獎

謝明諺／《視角》／次中音&高音薩克斯風 鍾錡(王鍾錡)／《19%》／爵士鼓 戴曉君 Sauljaljui／《VAIVAIK 尋走》／月琴、打擊樂 吳政君／《傳奇．雙擊—新視界》／打擊樂,世界手鼓,二胡,合成器 黃瑞豐／《傳奇．雙擊—新視界》／鼓組, 打擊樂器 利惟庸／《不會得就是不會得》／吉他 鄭昭元／《All On You》／鍵盤 合成器 洪惟農／《IS IT ALIVE? (Live at Yuchen Cinema Studio)》／吉他

■ 最佳現場演出獎

《【二巡的盡頭】Tour Final 台北 THE WALL LIVEHOUSE》／八十八顆芭樂籽 《《Leo王船》－騷晒午桑》／Leo王 《胖虎x2024 火球祭 FIREBALL Fest. 演出精華回顧》／胖虎 《恐龍的皮《I Dig You：恐龍木乃伊之謎》電影專場》／恐龍的皮 《當代電影大師2025公演》／當代電影大師

■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

《Brains in a Vat》／팻햄스터 & 캉뉴 《Dirty Mirror Selfie》／Jacqui

《Obrolan Jam 3 Pagi 》／Lomba Sihir 《Membangun & Menghancurkan》／.Feast 《LULLABY FOR THR RIVER IN MY BODY》／ELLE SHIMADA

【類型音樂獎項】 ■ 最佳搖滾專輯獎

《19%》／病入膏肓 《『異骨』Xenobones》／FUTURE AFTER A SECOND 《浪漫野球戰士列傳 》／八十八顆芭樂籽 《萬事美妙》／百合花 《你在注視那遙遠的地方》／當代電影大師

■ 最佳搖滾歌曲獎

〈Something New〉／《Something》／擊沈女孩 〈燒香拜佛〉／《當然無恙》／倒車入庫 〈Dead Talents Society - 電影《鬼才之道》英文版主題曲〉／《《鬼才之道》電影原聲帶》／王若琳 〈失望〉／《多汁》／貓膽汁 〈萬事美妙〉／《萬事美妙》／百合花 〈我希望你的眼睛〉／《你在注視那遙遠的地方》／當代電影大師

■ 最佳民謠專輯獎

《Parod 爐灶》／Sapud Kacaw 撒部・噶照 《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui 《偏南》／謝銘祐 《雲就要翻過山》／張淦勛 Giyu Tjuljaviya 《kenkengiu 路上會有好多彎》／Naa’u 娜塢



■ 最佳民謠歌曲獎

〈This is My World〉／《My Nova》／柯智棠 〈Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟 (feat. 泰武古謠傳唱)〉／《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui 〈偏南風〉／《偏南》／謝銘祐 〈南迴之子〉／《雲就要翻過山》／張淦勛 Giyu Tjuljaviya 〈完福〉／《人生搞尞場》／江孟薰

■ 最佳嘻哈專輯獎

《海口》／馬克SAVAGE.M 《愚公》／someshiit 山姆 《好聲豪氣》／呂士軒 《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜 《東方美人》／李英宏

■ 最佳嘻哈歌曲獎

〈Rule男Freestyle〉／《Rule男Freestyle》／楊舒雅 〈Knock'em off〉／《KNOWT!S》／KNOWTIS （共同創作人： someshiit） 〈吸塵器 維他命 (beat by Flowstrong)〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜 〈萬華的蛇〉／《東方美人》／李英宏 〈MY MESSAGE (feat. Shing02)〉／《MY MESSAGE (feat. Shing02)》／PUZZLEMAN 〈RLGL〉／《When It‘s All CED and Done》／CED

■ 最佳電音專輯獎

《Elixir》／Wring Out Laura(林陽貴) 《五毒》／FTK

《非線性隨機振動與響應》／凱比鳥 《Regrow Protocol》／Oberka

■ 最佳電音歌曲獎

〈五毒〉／《五毒》／FTK 〈Hilarious〉／《Hypocrite》／B E N N 〈月光乩〉／《月、色》／Sonia Calico 〈BOUNCE〉／《Everything Sparks Joy》／富愛子 〈Wildbait〉／《Regrow Protocol》／Oberka

■ 最佳爵士專輯獎

《視角》／謝明諺 《手術劇院》／楊又臻 《Ctrl+Z》／Plutato 《海、天、你與我》／陳子彰

■ 最佳爵士歌曲獎

〈三與虎〉／《返祖現象》／古樂樂良春 〈布爾達河〉／《給波蘭的一封信》／黃彥斌 〈台灣印象樂集 I. 雲海〉／《手術劇院》／楊又臻 〈馬鈴薯大兵〉／《Ctrl+Z》／Plutato 〈The Sea, The Sky, The You and I (feat. 鄭立偉)〉／《海、天、你與我》／陳子彰

■ 最佳節奏藍調專輯獎

《Heal Me Good》／Yufu 《Harvey Dent》／BRADD 《Time》／SherryZ 鄭雙雙

《罐頭塔》／陳以恆

■ 最佳節奏藍調歌曲獎

〈Heal Me Good〉／《Heal Me Good》／Yufu 〈翅膀和泥土〉／《翅膀和泥土》／YELLOW黃宣 〈Qrasun 讚美〉／《Qrasun 格拉孫》／Kumu Basaw 姑慕·巴紹 〈Get a Little Higher〉／《Time》／SherryZ 鄭雙雙 〈New notes〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》／陳嫺靜

■ 最佳另類流行專輯獎

《BRBP》／BRBP 《Dance on the Shoreline》／LÜCY 《Everything Sparks Joy》／富愛子 《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》／陳嫺靜 《素顏的樣子》／林以樂

■ 最佳另類流行歌曲獎

〈Nothing ever stops me〉／《Dance on the Shoreline》／LÜCY 〈Ghost Swing〉／《Ghost Swing》／YELLOW黃宣 〈青春戀愛手冊〉／《Harvey Dent》／BRADD 〈怪味〉／《萬事美妙》／百合花 〈New notes (prod. by 鄭昭元 ZAOYUAN)〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜 〈Pandemic 傳染病〉／《shhh, it's under my bed》／Andr

【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

從缺