ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

YTR酷砸500萬打造《中文怪物》
尹恩惠公開「不挨餓快速瘦身法」
許光漢「撩玉澤演」當眾約跑
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

凱莉 呱吉 于朦朧 阿翔 胡瓜 籃籃 郭書瑤 春風

第16屆金音獎入圍名單公布！　「特別貢獻獎」得主爆拒領從缺

記者蔡琛儀／台北報導

第16屆金音創作獎名單今（19日）公布，由Tizzy Bac樂團主唱兼鍵盤手陳惠婷擔任評審團主席，本屆總計882張專輯/EP、62組現場演出，共4,052件作品參賽，其中亞洲創作音樂獎共60件作品報名，參賽者涵蓋日本、韓國、中國大陸、香港、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國等。今年經評審後將由112件作品角逐21個獎項，以百合花的《萬事美妙》專輯入圍6項最多，特別貢獻獎從缺。

▲▼第16屆金音獎入圍名單公佈記者會。（圖／金音創作獎提供）

▲▼第16屆金音創作獎評審團主席陳惠婷。（圖／金音創作獎提供）

▲▼第16屆金音獎入圍名單公佈記者會。（圖／金音創作獎提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳惠婷受訪時被問到特別貢獻獎從缺的原因，透露是因為原本的得獎者婉拒領獎，「有聯繫他們，他們是長期在耕耘在，創作音樂的人，有些做音樂的人很低調，他想要婉拒高調。」

至於原得獎者是誰，陳惠婷僅表示是在第一線音樂產業的人，「得主想要低調，都是創作人可以理解，是努力專心創作音樂的人，有點遺憾，但還是尊重得獎者的意願。」為了尊重，也不會再另外選出得獎人。

第16屆金音創作獎完整入圍名單：

【不分類型獎項】

■ 最佳專輯獎

《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui(製作人:戴曉君 Sauljaljui) 《圓缺》／鄭宜農(製作人:何俊葦) 《好聲豪氣》／呂士軒(製作人:呂士軒、呂尚霖) 《物件，所在》／FunkyMo(製作人:李權哲) 《萬事美妙》／百合花(製作人:鄭各均、蕭賀碩) 《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》／陳嫺靜(製作人:李權哲)

■ 最佳樂團獎

FUTURE AFTER A SECOND／《『異骨』Xenobones》 八十八顆芭樂籽／《浪漫野球戰士列傳 》 貓膽汁／《多汁》 百合花／《萬事美妙》 當代電影大師／《你在注視那遙遠的地方》 Robot Swing／《IS IT ALIVE? (Live at Yuchen Cinema Studio)》

■ 最佳創作歌手獎

LÜCY／《Dance on the Shoreline》 戴曉君 Sauljaljui／《VAIVAIK 尋走》 鄭宜農／《圓缺》 FunkyMo／《物件，所在》 林奕碩／《萬事美妙》 林以樂／《素顏的樣子》

■ 最佳新人獎

BRBP／《BRBP》 FTK／《五毒》 Tickle Tickle 癢癢／《成人料理亭》 陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》 SherryZ 鄭雙雙／《Time》 Dremedreman曾妮／《全村的希望》

■ 最佳樂手獎

謝明諺／《視角》／次中音&高音薩克斯風 鍾錡(王鍾錡)／《19%》／爵士鼓 戴曉君 Sauljaljui／《VAIVAIK 尋走》／月琴、打擊樂 吳政君／《傳奇．雙擊—新視界》／打擊樂,世界手鼓,二胡,合成器 黃瑞豐／《傳奇．雙擊—新視界》／鼓組, 打擊樂器 利惟庸／《不會得就是不會得》／吉他 鄭昭元／《All On You》／鍵盤 合成器 洪惟農／《IS IT ALIVE? (Live at Yuchen Cinema Studio)》／吉他

■ 最佳現場演出獎

《【二巡的盡頭】Tour Final 台北 THE WALL LIVEHOUSE》／八十八顆芭樂籽 《《Leo王船》－騷晒午桑》／Leo王 《胖虎x2024 火球祭 FIREBALL Fest. 演出精華回顧》／胖虎 《恐龍的皮《I Dig You：恐龍木乃伊之謎》電影專場》／恐龍的皮 《當代電影大師2025公演》／當代電影大師

■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

《Brains in a Vat》／팻햄스터 & 캉뉴 《Dirty Mirror Selfie》／Jacqui

《Obrolan Jam 3 Pagi 》／Lomba Sihir 《Membangun & Menghancurkan》／.Feast 《LULLABY FOR THR RIVER IN MY BODY》／ELLE SHIMADA

【類型音樂獎項】 ■ 最佳搖滾專輯獎

《19%》／病入膏肓 《『異骨』Xenobones》／FUTURE AFTER A SECOND 《浪漫野球戰士列傳 》／八十八顆芭樂籽 《萬事美妙》／百合花 《你在注視那遙遠的地方》／當代電影大師

■ 最佳搖滾歌曲獎

〈Something New〉／《Something》／擊沈女孩 〈燒香拜佛〉／《當然無恙》／倒車入庫 〈Dead Talents Society - 電影《鬼才之道》英文版主題曲〉／《《鬼才之道》電影原聲帶》／王若琳 〈失望〉／《多汁》／貓膽汁 〈萬事美妙〉／《萬事美妙》／百合花 〈我希望你的眼睛〉／《你在注視那遙遠的地方》／當代電影大師

■ 最佳民謠專輯獎

《Parod 爐灶》／Sapud Kacaw 撒部・噶照 《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui 《偏南》／謝銘祐 《雲就要翻過山》／張淦勛 Giyu Tjuljaviya 《kenkengiu 路上會有好多彎》／Naa’u 娜塢


■ 最佳民謠歌曲獎

〈This is My World〉／《My Nova》／柯智棠 〈Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟 (feat. 泰武古謠傳唱)〉／《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui 〈偏南風〉／《偏南》／謝銘祐 〈南迴之子〉／《雲就要翻過山》／張淦勛 Giyu Tjuljaviya 〈完福〉／《人生搞尞場》／江孟薰

■ 最佳嘻哈專輯獎

《海口》／馬克SAVAGE.M 《愚公》／someshiit 山姆 《好聲豪氣》／呂士軒 《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜 《東方美人》／李英宏

■ 最佳嘻哈歌曲獎

〈Rule男Freestyle〉／《Rule男Freestyle》／楊舒雅 〈Knock'em off〉／《KNOWT!S》／KNOWTIS （共同創作人： someshiit） 〈吸塵器 維他命 (beat by Flowstrong)〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜 〈萬華的蛇〉／《東方美人》／李英宏 〈MY MESSAGE (feat. Shing02)〉／《MY MESSAGE (feat. Shing02)》／PUZZLEMAN 〈RLGL〉／《When It‘s All CED and Done》／CED

■ 最佳電音專輯獎

《Elixir》／Wring Out Laura(林陽貴) 《五毒》／FTK

《非線性隨機振動與響應》／凱比鳥 《Regrow Protocol》／Oberka

■ 最佳電音歌曲獎

〈五毒〉／《五毒》／FTK 〈Hilarious〉／《Hypocrite》／B E N N 〈月光乩〉／《月、色》／Sonia Calico 〈BOUNCE〉／《Everything Sparks Joy》／富愛子 〈Wildbait〉／《Regrow Protocol》／Oberka

■ 最佳爵士專輯獎

《視角》／謝明諺 《手術劇院》／楊又臻 《Ctrl+Z》／Plutato 《海、天、你與我》／陳子彰

■ 最佳爵士歌曲獎

〈三與虎〉／《返祖現象》／古樂樂良春 〈布爾達河〉／《給波蘭的一封信》／黃彥斌 〈台灣印象樂集 I. 雲海〉／《手術劇院》／楊又臻 〈馬鈴薯大兵〉／《Ctrl+Z》／Plutato 〈The Sea, The Sky, The You and I (feat. 鄭立偉)〉／《海、天、你與我》／陳子彰

■ 最佳節奏藍調專輯獎

《Heal Me Good》／Yufu 《Harvey Dent》／BRADD 《Time》／SherryZ 鄭雙雙

《罐頭塔》／陳以恆

■ 最佳節奏藍調歌曲獎

〈Heal Me Good〉／《Heal Me Good》／Yufu 〈翅膀和泥土〉／《翅膀和泥土》／YELLOW黃宣 〈Qrasun 讚美〉／《Qrasun 格拉孫》／Kumu Basaw 姑慕·巴紹 〈Get a Little Higher〉／《Time》／SherryZ 鄭雙雙 〈New notes〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》／陳嫺靜

■ 最佳另類流行專輯獎

《BRBP》／BRBP 《Dance on the Shoreline》／LÜCY 《Everything Sparks Joy》／富愛子 《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》／陳嫺靜 《素顏的樣子》／林以樂

■ 最佳另類流行歌曲獎

〈Nothing ever stops me〉／《Dance on the Shoreline》／LÜCY 〈Ghost Swing〉／《Ghost Swing》／YELLOW黃宣 〈青春戀愛手冊〉／《Harvey Dent》／BRADD 〈怪味〉／《萬事美妙》／百合花 〈New notes (prod. by 鄭昭元 ZAOYUAN)〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜 〈Pandemic 傳染病〉／《shhh, it's under my bed》／Andr

【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

從缺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函　3年遭控2次惡鄰行徑

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函　3年遭控2次惡鄰行徑

7小時前

快訊／隋棠回擊了！反控管委會「3年疏於盡責」：手邊都留有信函紀錄

快訊／隋棠回擊了！反控管委會「3年疏於盡責」：手邊都留有信函紀錄

4小時前

凱莉哭了！首回應鬧翻呱吉「很糾葛」　認私下有傳訊：他是很重要的朋友

凱莉哭了！首回應鬧翻呱吉「很糾葛」　認私下有傳訊：他是很重要的朋友

17小時前

黃嘉千離婚1年被猜「交新男友」！王偉忠：可以講了 0偽裝被拍現身萬華

黃嘉千離婚1年被猜「交新男友」！王偉忠：可以講了 0偽裝被拍現身萬華

6小時前

籃籃入厝趴「胡瓜送氣派大禮」！阿翔只帶1樣東西糗了：不是說人來就好

籃籃入厝趴「胡瓜送氣派大禮」！阿翔只帶1樣東西糗了：不是說人來就好

9/21 14:06

于朦朧墜樓爆陰謀論「警方發通報打臉謠言」！　調查結果出爐

于朦朧墜樓爆陰謀論「警方發通報打臉謠言」！　調查結果出爐

16小時前

于朦朧生前直播比540手勢　「5字藏頭詩」遭疑求救訊號

于朦朧生前直播比540手勢　「5字藏頭詩」遭疑求救訊號

15小時前

被拱當下一對Lulu、陳漢典！郭書瑤談「玖壹壹春風」笑了：一輩子

被拱當下一對Lulu、陳漢典！郭書瑤談「玖壹壹春風」笑了：一輩子

21小時前

SJ大巨蛋開球「堅持球衣全紮褲子裡」！利特曝真正原因　球迷超感動

SJ大巨蛋開球「堅持球衣全紮褲子裡」！利特曝真正原因　球迷超感動

1小時前

向太也不敢提于朦朧！網友洗版求幫發聲　她秒沉默嘆：這個講不了

向太也不敢提于朦朧！網友洗版求幫發聲　她秒沉默嘆：這個講不了

9/21 11:14

宋伊人曾和林柏宏合拍《六弄》！捲于朦朧案「爆退追她IG」　網全叫好

宋伊人曾和林柏宏合拍《六弄》！捲于朦朧案「爆退追她IG」　網全叫好

5小時前

Ryu小三女畫家宣布恢單！　突發文喊：已分手勿擾

Ryu小三女畫家宣布恢單！　突發文喊：已分手勿擾

17小時前

熱門影音

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了
蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD

蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD
蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因
蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！
周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD
陳美鳳撞臉王心凌?

陳美鳳撞臉王心凌?
陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
被要求和Lulu互罵「卡詞笑場」 陳漢典曝舞台劇：有含「睡」XD

被要求和Lulu互罵「卡詞笑場」 陳漢典曝舞台劇：有含「睡」XD
趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」
Lulu、陳漢典夫妻一起入圍金鐘！　合作前任阿達也被提名…對決小S

Lulu、陳漢典夫妻一起入圍金鐘！　合作前任阿達也被提名…對決小S

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

袁澧林滑手機...許光漢一直出現　「最難吻戲」他笑：這麼久才有標

袁澧林滑手機...許光漢一直出現　「最難吻戲」他笑：這麼久才有標

SJ利特投出「神級好球」超專業！　神童擔任主審...狂叫始源OUT

SJ利特投出「神級好球」超專業！　神童擔任主審...狂叫始源OUT

許光漢「看到4層樓人潮」嚇一跳　舔舌頭被抓到羞喊：不要這樣

許光漢「看到4層樓人潮」嚇一跳　舔舌頭被抓到羞喊：不要這樣

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

周華健廣告歌爆紅「靠齊豫推薦」　她笑喊：要接到齊秦的電話了XD

周華健廣告歌爆紅「靠齊豫推薦」　她笑喊：要接到齊秦的電話了XD

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

告五人比鬼兇..飯店進房不說「打擾了」　要鬼滾開：有付錢為什麼要卑微！

告五人比鬼兇..飯店進房不說「打擾了」　要鬼滾開：有付錢為什麼要卑微！

看更多

【為追鵝...】狗狗跳池游90分鐘嚇壞全場！

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

李翊君甜讚老公檢場「1最大優點」！　結婚30年...曝光私下真實互動

10分鐘前0

BLACKPINK生啤酒來台！4成員首度合體　量販超市首發開賣時間曝

21分鐘前0

小S入圍金鐘獎：想打給大S　王偉忠公開「私下通話內容」曝她現況

22分鐘前0

《蜘蛛人》拍一半爆意外！湯姆霍蘭德撞擊頭部急送醫　醫證實腦震盪

43分鐘前2

陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全說了

44分鐘前0

蕭煌奇合體李炳輝！　無預警曝光「重磅喜訊」全場嗨炸

53分鐘前0

藍心湄替江祖平加油「心一樣痛」譴責犯罪！護航《女大》小編：有什麼錯？

1小時前0

爆背刺害死于朦朧「摯友男星發聲了」！　痛訴：惡意轉發深深刺痛我

1小時前10

小龍女李恩菲「樓梯間中空」脫了！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

1小時前42

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

讀者迴響

熱門新聞

  1. 隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函
    7小時前5256
  2. 快訊／隋棠反擊了！
    4小時前74103
  3. 凱莉哭了！首回應鬧翻呱吉「不想抹滅」
    17小時前2625
  4. 黃嘉千離婚1年「被猜交新男友」
    6小時前166
  5. 籃籃入厝趴「胡瓜送氣派大禮」！
    9/21 14:064
  6. 于朦朧墜樓爆陰謀論「警方發通報打臉謠言」！　調查結果出爐
    16小時前4038
  7. 于朦朧生前直播比540手勢　「5字藏頭詩」遭疑求救訊號
    15小時前5422
  8. 被拱當下一對Lulu、陳漢典！郭書瑤談玖壹壹春風笑了
    21小時前145
  9. SJ大巨蛋開球「堅持球衣全紮褲子裡」！
    1小時前2
  10. 向太也不敢提于朦朧！網洗版求發聲　她秒沉默
    9/21 11:144449
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合