9月21日星座運勢／天蠍財運旺到輕鬆賺錢！ 巨蟹獲幸運加持
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座
工作：等待下步安排
感情：辛勤考驗過關
財運：投資機會到來
幸運色：塵灰色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
雙子座
工作：扛起團體業績
感情：主動伸手和解
財運：獲利制度完備
幸運色：馬卡龍色
貴人：牡羊
小人：天秤
天秤座
工作：主持重要會議
感情：想要獨處片刻
財運：拿到重要消息
幸運色：褐紅色
貴人：處女
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座
工作：為了團隊努力
感情：重視情感付出
財運：分享愛給弱勢
幸運色：嬰兒藍
貴人：金牛
小人：處女
金牛座
工作：新的機會邀約
感情：調整相處心態
財運：放下心中執著
幸運色：冰藍色
貴人：射手
小人：處女
處女座
工作：熱心協助晚輩
感情：調整相處態度
財運：完成此次獲利
幸運色：紫藍色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【水象星座】
巨蟹座
工作：主動多做點事
感情：衝刺再加把勁
財運：獲得幸運加持
幸運色：銹鐵紅
貴人：金牛
小人：射手
天蠍座
工作：出現重大轉機
感情：美好狀態相伴
財運：可以輕鬆賺錢
幸運色：亮白色
貴人：獅子
小人：雙子
雙魚座
工作：可以安排休假
感情：新的消息到來
財運：放下內心擔憂
幸運色：胭脂粉
貴人：射手
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座
工作：解除當前警報
感情：放下執著心念
財運：接近完美獲利
幸運色：淺青色
貴人：牡羊
小人：獅子
獅子座
工作：簽訂重要協議
感情：幸福美好圍繞
財運：調整進場頻率
幸運色：櫻桃紅
貴人：雙子
小人：水瓶
射手座
工作：面臨重要選擇
感情：計畫重點方案
財運：尋找獲利產品
幸運色：鐵藍色
貴人：雙魚
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響