2月大女兒坐汽座被質疑「用手抱不就好了」！劉雨柔怒：小孩命比你值錢

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔7月與職籃球星胡凱翔登記結婚，兩週後平安產下女兒，不時會分享育兒點滴。她18日便在社群網站直言：「汽座佔位置，用手抱不就好了？哪一句人話聽不懂？這是政府規定的，也是為了小朋友的安全著想。要真出事的時候，你自己都不知道飛到哪裡去了，抱什麼抱？你是安全氣囊本人嗎？」

▲劉雨柔讓女兒坐汽座卻引來質疑。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



對於某人給的荒謬建議，劉雨柔只想說小朋友的生命比任何東西都值錢，不要隨便找藉口，「沒有汽車座椅，就不准小孩上車。簡單！明辣！不要在那邊GGYY，不然就都不要出門，省得麻煩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉雨柔認為一切應該以小孩的安全為重。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



不只這樣，劉雨柔也忍不住批評：「什麼鬼選輯真的是……每個人在被孕育的時候，家人花大錢在檢查你的腦子有沒有問題。既然是健康的，為什麼不用？」她直言，部分的人活在井底不願接受新知識，「但不要爬上來說一堆沒常識的話，說得再大聲也只是被當成一個笑話耶，大聲什麼？自曝其短？」

▲劉雨柔相當疼愛女兒。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



最後，劉雨柔語氣嚴厲地強調：「小孩的生命比一張汽座還值錢。連汽座都不肯花錢買的人，談什麼出事你會負責？你負什麼責？拿什麼負責？」她呼籲所有人都不該省下這筆不該省的開銷，孩子的安全永遠優先。

劉雨柔IG全文：

汽座佔位置 用手抱不就好了? 哪一句人話聽不懂 這是政府規定的 也是為了小朋友的安全著想 要真出事的時候 你自己都不知道飛到哪裡去了 抱什麼抱?你是安全氣囊本人嗎? 小朋友的命真的比你還值錢 會說出這樣的話,真的很可憐 沒有汽車座椅,就不准小孩上車 簡單!明辣!不要在那邊GGYY 不然就都不要出門,省得麻煩 什麼鬼選輯真的是… 每個人在被孕育的時候 家人花大錢在檢查你的腦子有沒有問題 既然是健康的,為什麼不用? 那些活在井底的人 如果你覺得不增廣見聞很舒適 服就繼續在井底待著,沒人管你 但不要爬上來說一堆沒常識的話 說的再大聲也只是被當成一個笑話耶 就沒常識,大聲什麼?自曝其短? 小孩的生命比一張汽座還值錢 連汽座都不肯花錢買的人 談什麼出事你會負責? 你負什麼責?拿什麼負責?