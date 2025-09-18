Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」釣出本人回應

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma今年1月正式宣布離婚，兩人分開後各自經營個人頻道，最近男方透過Threads發文徵剪輯師，貼文曝光後吸引大批網友朝聖留言，甚至有人建議他可以找前妻。為此，Ryu在看到留言後，大方回應了！

▲Ryu、Yuma今年初宣布離婚。（圖／翻攝自YouTube／Ryu）

Ryu在文中，以短短三字「快垮了」，道盡自己近期瀕臨極限的身心狀態。接著他便向外界公開求救：「求剪輯師」，然而，他所開出的徵才條件，竟不是要求相關科系畢業、或擁有多年經驗，而是僅僅只有一項，那就是必須「擅長ryu」。

▲Ryu發文徵剪輯師。（圖／翻攝自Threads／ryuuu0409）

Ryu的徵才文發布後，立刻引來粉絲們的熱烈迴響，眾人紛紛在底下留言，推薦自己心目中的人選。其中，一位網友的回覆，更是意外掀起討論。該網友在看完了Ryu的徵才條件後，向他推薦了他的前妻Yuma，並表示：「有看到一個風格還不錯的，好像是叫Yuma。」這個回覆立刻釣出Ryu本人親自在底下留言，他附上兩個字：「幹笑死」，展現對於網友開他玩笑，最真實的反應。