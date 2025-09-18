朱孝天大嘴巴出事了！　五月天促成F4合體「巡演傳喊卡」公司20字回應

記者蔡琛儀／台北報導

懷舊天團F4由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成，今年7月在五月天大巨蛋演唱會上，4人睽違12年宣告合體，接著又在同個月的五月天鳥巢演唱會上再次同台，復出動作頻頻，不過原本傳出F4即將展開巡迴演唱會，甚至錄製專輯，卻因為當時朱孝天頻頻在抖音上開直播「暴雷」後續的工作安排，傳出巡演計畫恐要喊卡。

▲五月天一手促成F4合體。（圖／相信音樂提供）

朱孝天在五月天大巨蛋演唱會後，就在直播說：「為了大家的愛，F4可以再次合體。」果然F4就在北京鳥巢二度合體，演出結束後，朱孝天又開直播爆料F4將推出新專輯，他甚至已試唱兩首新歌，更爆料錄音內幕：「他們三個只要一開心就不唱，Vanness就開始跳舞，仔仔跟Jerry就揮手。」讓身旁工作人員急忙阻止：「別再劇透了！」

根據《鏡報新聞網》報導，知情人士透露，有時候細節還在討論，卻被朱孝天頻頻在直播中公開播送，讓不少工作人員擔心他每次開會都會把保密的內容說出去，因此抗拒和朱孝天一起開會。因此目前演唱會計畫已暫停，先以錄製專輯為主，且連同朱孝天的部分也一併先暫停。

對此，相信音樂僅回應：「感謝一起努力齊心前進促成這段美好的所有人。」並未正面證實，或否認此傳言。