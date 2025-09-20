9月20日星座運勢／水瓶迎奇蹟時刻大爆發 天蠍、牡羊「收割獲利」
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座
工作：得到家人祝福
感情：幸福圍繞身邊
財運：奇蹟時刻到來
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手
雙子座
工作：好的機會邀約
感情：承受家人情緒
財運：繼續努力研究
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：處女
天秤座
工作：扛起全部業績
感情：兩人甜蜜相處
財運：注意財物安全
幸運色：白色
貴人：處女
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座
工作：為了專業學習
感情：尋找知音伴侶
財運：和氣可以生財
幸運色：紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
金牛座
工作：目前項目異動
感情：可以輕鬆自由
財運：伴侶成為依靠
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：巨蟹
處女座
工作：放下心中成見
感情：評估交往對象
財運：找到績優基金
幸運色：大象灰
貴人：天蠍
小人：獅子
【水象星座】
巨蟹座
工作：按部就班完成
感情：接受前任解釋
財運：美好狀態來臨
幸運色：翡翠綠
貴人：射手
小人：金牛
天蠍座
工作：漸漸步上軌道
感情：日正當中晴朗
財運：收割一波獲利
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
雙魚座
工作：工作小組形成
感情：專心照顧自己
財運：注意財務風險
幸運色：天空藍
貴人：天秤
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座
工作：完美狀態降臨
感情：在乎家人心情
財運：即將收割獲利
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：射手
獅子座
工作：做出重要裁定
感情：打開心中糾結
財運：放下過往陰影
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：天蠍
射手座
工作：可以準時完成
感情：忠貞對待情人
財運：勤做投資功課
幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：天秤
