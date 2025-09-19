9月19日星座運勢／巨蟹座完成階段目標 天蠍感情開花
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座
工作：注意同事反應
感情：家庭和諧美好
財運：可以豐盛收割
幸運色：蘭花紫
貴人：巨蟹
小人：魔羯
雙子座
工作：迎接美好未來
感情：專心經營關係
財運：可以安全解套
幸運色：貴族紫
貴人：天秤
小人：雙魚
天秤座
工作：順其成就發展
感情：伴侶充分信任
財運：解除心中恐懼
幸運色：銹鐵紅
貴人：水瓶
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座
工作：得到單位重視
感情：兩人相互依靠
財運：拒絕朋友借貸
幸運色：銅綠色
貴人：天秤
小人：金牛
金牛座
工作：認真努力付出
感情：擁有新的想法
財運：捐款公益事業
幸運色：嬰兒藍
貴人：天蠍
小人：巨蟹
處女座
工作：信任晚輩能力
感情：前進新的世界
財運：開始節約生活
幸運色：薄荷綠
貴人：雙魚
小人：獅子
【水象星座】
巨蟹座
工作：得到部門獎盃
感情：開始物色對象
財運：完成階段目標
幸運色：淺青色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
天蠍座
工作：安穩持續發展
感情：等待開花結果
財運：接受新的項目
幸運色：混灰色
貴人：處女
小人：射手
雙魚座
工作：開始新的任務
感情：期許未來更好
財運：帶來新的氣象
幸運色：鵝黃色
貴人：獅子
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座
工作：調整心態前進
感情：照顧家人生活
財運：懂得見好就收
幸運色：青草綠
貴人：金牛
小人：處女
獅子座
工作：受到親友重視
感情：扛起伴侶心情
財運：調整投資步伐
幸運色：經典黑
貴人：獅子
小人：雙子
射手座
工作：懂得取巧工作
感情：身心舒服愉快
財運：調整股票進出
幸運色：粉紫色
貴人：雙子
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
